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Брат Покатилова и Ко. Представлена символическая сборная первого круга первой лиги

При выборе лучших учитывались разные показатели.

Брат Покатилова и Ко. Представлена символическая сборная первого круга первой лиги
Владимир Покатилов. Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Профессиональная футбольная лига Казахстана представила символическую сборную первого круга первой лиги Казахстана сезона-2020.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от InStat. При формировании состава сборной учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Список 11 лучших футболистов по итогам семи туров первой лиги выглядит следующим образом:

Вратарь: Андрей Пасеченко, "Кыран";

По итогам первого круга лучшим голкипером является 33-летний страж ворот шымкентского "Кырана" Андрей Пасеченко. В шести сыгранных матчах Пасеченко пропустил всего два гола, совершив при этом 7 сейвов. Всего же на счету у опытного вратаря 23 отбитых удара и 89 процентов эффективных выходов из ворот. Индекс действий - 218.

Правый защитник: Адильхан Танжариков, "Актобе";

Танжариков выделяется своей стабильностью и пытается действовать в стиле современных крайних защитников, часто подключаясь к атакам по своему флангу. За первой круг он выиграл 67 процентов всех единоборств, в среднем за игру совершал 3,2 обводки и 3,1 отбора. Также на его счету один забитый мяч. Индекс действий - 242.

Центральные защитники: Владимир Покатилов, "Акжайык"; Денис Образов, "Атырау";

Покатилову, который является братом-близнецом Стаса Покатилова из "Кайрата", нет равных в единоборствах: 27-летний игрок обороны в среднем за матч выигрывает 4 единоборства в воздухе и 9 единоборств в обороне. Также у Владимира за первый круг 17 чистых отборов, 40 перехватов и 43 подборов мяча. Индекс действий - 239.

В шести играх "Атырау" пропустил всего 4 гола. Одна из причин надежной игры "нефтяников" - действия белорусского защитника Денис Образова. Образов в среднем выигрывает 72 процента борьбы в обороне и совершает 2 отбора. Согласно статистке, у него за шесть матчей 32 перехватов и 47 подборов. Индекс действий - 223.

Левый защитник: Айболат Макуов, "Атырау";

Макуов эффективно использовал свои атакующие навыки и старался закрывать всю левую бровку. В его активе один голевой пас, 5 удачных обводок, 5 точных кроссов и 15 чистых отборов. Айболат стал одним из стабильных игроков "нефтяников" в первой половине первенства. Индекс действий - 226.

Правый полузащитник: Олег Чернышов, "Актобе";

Опытный россиянин вносит в игру остроты своими действиями на фланге. Всего за 7 сыгранных матчей у Чернышова 17 удачных обводок, 47 процентов эффективности при единоборствах в атаке и 10 ударов по воротам. Также россиянин забил два гола и отметился одним ассистом. Индекс действий - 228.

Опорный полузащитник: Бекзат Бейсенов, "Кыран";

Бейсенов - системообразующий футболист "Кырана". Благодаря его надежным действия в центре поля шымкентский клуб завершил первый круг на втором месте. Бекзат с наилучшей стороны проявил себя в единоборствах, 47 раз удачно вступив в борьбу за мяч. Также на счету опытного игрока 22 чистых отбора, 24 перехвата и 38 подборов мяча. Индекс действий - 250.

Левый полузащитник: Асхат Балтабеков, "Жетысу Б";

Хороший футбол в текущем сезоне демонстрирует хавбек "Жетысу Б" Асхат Балтабеков. В сыгранных матчах Балтабеков 13 раз удачно шел в дриблинг, выиграл 44 процента единоборств в атаке, а также 8 ударов в створ ворот, один из которых стал результативным. Индекс действий - 215.

Атакующий полузащитник: Рифат Нурмугамет, "Актобе";

Рифат своим дриблингом выделяется среди всех атакующих игроков первенства. За счет индивидуальных действий он обострял игру 13 раз. Также атакующий хавбек выиграл 52  процента борьбы в атаке, 7 раз точно бил по воротам и отметился красивым голом в ворота "Байконура". Индекс действий - 214.

Нападающие: Жаслан Каиркенов, "Атырау"; Петр Гжельчак, "Атырау";

Молодой нападающий блистательно проводит сезон за "Атырау". Жаслан отличился тремя забитыми голами, один из которых является украшением первенства - игрок забил гол ударом через себя. Также в его активе: 10 успешных обводок, 4 ключевые передачи, 9 точных ударов по воротам соперников и две голевые передачи. Индекс действий - 214.

Опытный польский форвард является главной ударной силой "нефтяников" в новом сезоне. Гжельчак за шесть сыгранных матчей нанес по воротам 11 точных ударов, три из которых достигли цели и помогли команде набрать очки. Также в игре футболиста можно отметить ощутимую пользу для команды при единоборствах в атаке - 43 процента эффективности. Индекс действий - 214.


 

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Метки:
Футбол Первая лига Казахстана ПФЛК

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