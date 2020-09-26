Прямая трансляция боя за титул чемпиона мира WBC между Сергеем Деревянченко и Джермаллом Чарло

26 сентября в США пройдет вечер бокса главным событием которого станет бой между действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО) и претендентом Сергеем Деревянченко
(13-2, 10 КО) из Украины, передает корреспондент Vesti.kz
.
Накануне боксеры прошли
обязательную процедуру взвешивания: американец на весах показал - 72,25 килограмма, украинец - 72,34.
В Казахстане в прямом эфире поединок покажет
телеканал "Хабар". Начало трансляции 27 сентября в 07:00 утра по времени Нур-Султана.
Добавим, что Деревянченко в последний раз выходил на ринг в октябре 2019 года. Тогда он судейским решением уступил
казахстанцу Геннадию Головкину
, который стал чемпионом мира по версиям IBF и IBO.
Прямая трансляция боя Чарло - Деревянченко >>>>>>
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