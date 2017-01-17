"Ничего не делал, ничего не знаю" - тренер сборной Казахстана о видео с эмоциональной речью о подготовке к Универсиаде

Виктор Ким дал краткий комментарий по данному инциденту.
Ссылки по теме:
- Надежды Казахстана. От кого ждать медалей на Универсиаде в Алматы
- Стал известен состав сборной Казахстана на зимнюю Универсиаду-2017
- Будь в курсе. Расписание соревнований и другая интересная информация об Универсиаде в Алматы
Выяснилась предыстория видео, на котором, предположительно, президент Ассоциации керлинга РК Виктор Ким в ледовом дворце "Алматы Арена" эмоционально критикует компанию, передает Tengrinews.kz. Ролик появился в соцсетях сегодня, 20 января.
Видео прокомментировали исполнительный директор ТОО "КонтинентЭнергоСтрой", которое и критикует герой видео, а также сам Виктор Ким.
"Сегодня 19 января 2017 года. Остался до Универсиады один день. Это работа "КонтинентЭнергоСтрой". Ничего не сделали. Варвары. Должны были 14-го сделать. "КонтинентЭнергоСтрой". Абыскалов. Его фамилия Абыскалов. Это я для акима", - говорит тренер на видео.
Исполнительный директор ТОО "КонтинентЭнергоСтрой" Константин Павелковский пояснил, что в контракте сроком завершения указано 20 января. "В контракте срок завершения 20-е число именно по изготовлению, монтажу трибун на керлинг-арене. Сегодня мы как раз все заканчиваем. Господин Ким когда заявлял, что ничего не готово, в этот момент стоял на тех самых трибунах, которые заканчивают. Абыскалов - это наш партнер, с которым мы вместе работаем. Он работает как привлеченное лицо на уровне консультаций руководителя проектов. Человек дезинформирован", - сказал представитель подрядчика.
Он подчеркнул, что юридически компания "КонтинентЭнергоСтрой" не имеет никаких отношений с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом. "Видео снято на керлинг-арене, расположенной в здании стадиона "Алматы Арена". Это ледовый каток. Там уже заканчивается монтаж трибун. Он стоит на этих трибунах, ребята работают. Он стоит и заявляет, что ничего не сделано. Мы работаем. Для нас главная цель - проведение Универсиады. У нас сейчас слишком много работы, чтобы отвлекаться на эмоциональные выводы отдельных каких-то индивидуумов. Я буду разговаривать с юристами по этому вопросу. Позже. Сейчас некогда. Сейчас у нас расписан каждый час работы, мы работаем практически круглосуточно. Есть дела поважнее. Будет все готово. Конструкции все готовы. Их просто туда возят и монтируют. Предпоследняя машина приехала вчера около ночи. Последняя - сегодня утром", - сказал Павелковский.
Корреспондент Tengrinews.kz также связался с президентом Ассоциации керлинга РК Виктором Кимом, который дал краткий комментарий: "Это я ничего не делал, ничего не знаю. Так и запишите - я ничего не делал, ничего не знаю", - заявил президент Ассоциации керлинга РК.
Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнования пройдут в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь. Также предлагаем вам ознакомиться с десяткой самых крутых спортсменов сборной Казахстана, с самыми красивыми представительницами нашей сборной и с надеждами на медали в сборной Казахстана.
Добавим, что 17 января министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы на Универсиаде в Алматы.