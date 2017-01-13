Озвучена сумма премиальных за "золото" Универсиады для казахстанских спортсменов

Вознаграждены будут и наставники медалистов.

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы во время заседания Правительства рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.



"Хорошим стимулом для успешного выступления является решение Правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных универсиад. За первое место - 4,9 миллиона тенге, второе место - 3,3 миллиона тенге и третье место - 1,6 миллиона тенге. Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады", - поделился Мухамедиулы.



Ожидается, что в Алматы на Универсиаду приедут более 2 000 спортсменов из 59 стран. Будут разыграны 86 комплектов медалей по 12 видам спорта. Казахстанская команда будет представлена во всех видах спорта. Она является одним из фаворитов в общекомандном зачете. Предлагаем вам ознакомиться с десяткой самых крутых спортсменов, а также с самыми красивыми представительницами нашей сборной. Полное расписание Универсиады-2017 можно найти здесь.