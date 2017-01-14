Десять самых крутых спортсменов сборной Казахстана на предстоящей Универсиаде

Vesti.kz сделали подборку самых успешных в десяти видах спорта.

До начала зимней Универсиады-2017 осталось чуть больше недели. Совсем скоро в Алматы соберутся тысячи студентов со всего мира, которые поборются за медали в 12-ти видах спорта. Хозяева считаются одним из главных фаворитов турнира.

Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с десяткой самых крутых представителей сборной Казахстана в разных дисциплинах.



Денис Тен - фигурное катание

На Олимпиаде в Сочи стал первым и единственныым спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший бронзовые медали Зимних ОИ. Кроме того, Тен - серебряный медалист чемпионата мира-2013, бронзовый призер чемпионата мира-2015, победитель чемпионата четырех континентов-2015 и чемпион зимних Азиатских игр-2011. По состоянию на январь 2017 года занимает седьмое место в мировом рейтинге. Он выступал в роли официального посла в олимпийской кампании "Алматы-2022".



Абзал Ажгалиев - шорт-трек

Выиграл первую в истории Казахстана золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку, после чего возглавил текущий рейтинг турнира. Также в его активе бронзовая медаль в эстафете на Зимних Азиатских играх-2011.



Екатерина Аидова - конькобежный спорт

Спортсменка из Караганды дважды участвовала на Олимпиаде - в 2010 и 2014 году. Ее главные успехи были добыты на юниорских чемпионатах мира: в 2010 году она выиграла "золото", а в 2011 - "серебро". Айдовой принадлежит рекорд Казахстана на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров.



Роман Креч - конькобежный спорт

Конькобежец из Петропавловска принял участие в двух последних Олимпиадах, а в 2014 году стал седьмым в Сочию. Среди его достижений - серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира среди юниоров.



Галина Вишневская - биатлон

Вишневская считается главной надеждой казахстанского биатлона. На юношеской Олимпиаде в 2012 году она выиграла "серебро" в спринте на 6 километров, а гонке преследования на 7,5 километров стала бронзовой призеркой. В этом году Вишневская установила лучшее достижение в истории Казахстана на этапе Кубка мира, став четвертой в масс-старте.

Василий Подкорытов - биатлон

Бронзовый призер чемпионата Азии-2014 в спринте становился четвертым на чемпионате мира среди юношей. В этом сезоне, помимо Универсиады, участвует в этапах Кубка мира. Также ему предстоит представлять страну на Азиаде и чемпионате мира.

Дмитрий Рейхард - фристайл

Первую победу на этапе Кубка мира завоевал в 2008 году. В этом месяце он повторил свое предыдущее достижение в США. На Универсиаду в Алматы Рейхард придет в качестве действующего чемпиона соревнований. Участвовал он и в Олимпийских играх, войдя в Сочи в пятерку сильнейших.



Юлия Галышева - фристайл

Специализируется в могуле. На Универсиаду приезжает в статусе действующей победительницы. Также она дважды выиграла юниорский чемпионат мира, дважды становилась бронзовой призеркой взрослого ЧМ, а на Азиаде-2011 победила в двух дисциплинах.



Павел Полуэктов - хоккей с шайбой

Вратарь хоккейного клуба "Торпедо", в данный момент возглавляющего турнирную таблицу ВХЛ. Права на хоккеиста принадлежат "Барысу". В составе молодежной сборной Казахстана он выигрывал серебряные медали чемпионата мира среди молодежи-2012 и был назван лучшим вратарем турнира. За национальную команду Полуэктов провел восемь матчей, в которых пропустил 14 шайб. Имеет опыт выступлений в КХЛ и на ЧМ в элитном дивизионе.



Галия Нургалиева - хоккей с шайбой

Ведущий игрок хоккейного клуба "Айсулу" и многократный чемпион Казахстана. В составе сборной Нургалиева завоевала шестое место на зимней Универсиаде (2015). В заключительном матче второго отборочного раунда Олимпийского турнира-2018 была названа лучшим игроком матча с Великобританией.



28-я Зимняя Универсиада пройдет в Алматы с 28 января по 8 февраля. Официальная церемония открытия состоится 28 января. На соревнованиях представители 12 видов спорта разыграют 85 комплектов медалей. С расписанием Универсиады вы можете ознакомиться здесь.



В материале использованы фотографии с сайтов sportbox.ru, steppe.kz, hcbarys.kz, RuScating.com