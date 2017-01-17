Надежды Казахстана. От кого ждать медалей на Универсиаде в Алматы

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Динамо М ЦСКА 1:0
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Амур Адмирал 0:2
Металлург Мг Авангард 4:2
СКА Йокерит 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 1:0
Ладья (мол) Алтай (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Арлан Алтай-Торпедо 2:3 ОТ
Номад Алматы 6:0
Иртыш Кулагер 4:3 Б
Астана Горняк 3:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Акжайык Маяк 8:1
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Астана (U-21) СДЮШОР № 8 Ас 2:0
Шахтер Нефтехимик 2:1
Алтай Александрия 1:1
Кайрат Оренбург 3:0
Ордабасы Габала 0:0
Атырау Сумгаит 2:1
Кыран Сабаил 4:2
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 0:2
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 1:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Авис Рапла Барсы Атырау 84:86 ОТ
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 2:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Малайзия 1:13
Уэльс Казахстан 2:1
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 4-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Кинг, Шведова Ковинич, Зигмунд 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 11:5
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит Барыс 22:30
Динамо Р Барыс 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Спб Торпедо УК 21:30
Динамо Блш Сарыарка 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Иртыш Славия Сф 18:30
Окжетпес Монтана 20:00
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Шахтер Арсенал Тл
Кайсар Истиклол
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Шахтер Верея
Шахтер Енисей
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Сингапур 18:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Окжетпес 17:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Бенди. Юниорский (U-19) чемпионат мира по бенди 2017
Россия (U-19) Норвегия (U-19) 13:00
Швеция (U-19) Казахстан (U-19) 15:00
Норвегия (U-19) Финляндия (U-19) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
Караганда Астана
Алтай Алматы
Иртыш-Казхром Жетысу
Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Грёнефельд, Пешке Крейчикова, Воскобоева 06:00
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Надежды Казахстана. От кого ждать медалей на Универсиаде в Алматы

Нашу страну представят 171 спортсмен в 12 видах спорта

Bahytzhan Nurpeisov

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Денис Тен. Фото с официального сайта Олимпиады в Сочи.
Денис Тен. Фото с официального сайта Олимпиады в Сочи.

До начала зимней Универсиады-2017 осталась неделя. Уже через семь дней в Алматы тысячи студентов со всего мира начнут выявлять сильнейших в 12-ти видах спорта. Хозяева считаются одними из главных фаворитов турнира. Vesti.kz предлагает познакомиться с главными надеждами казахстанской делегации.

Фигурное катание

Бесспорно, лидером сборной Казахстана на Универсиаде считают Дениса Тена. В мужском фигурном катании бронзовый призер Олимпийских игр-2014 является главным претендентом на "золото".

Шорт-трек

Здесь у казахстанской делегации подобралась солидная компания. Помимо Абзала Ажгалиева и Нурберген Жумагазиев, по очереди выигравших этапы Кубка мира, за золотые медали может побороться серебряный призер одного из этапов - Денис Никиша. Спортсмены считаются фаворитами и в командной эстафете - так, на Азиаде-2011 они завоевали бронзовые медали.

У женщин вся надежда на 23-летнюю Ким Йонг А. Спортсменка из Южной Кореи выступает за Казахстан с начала 2016 года. На международных соревнованиях она выступает под именем Алия Ким. Главным ее достижением считается победа на чемпионате Азии под флагом родной страны.  

Конькобежный спорт

В этом виде спорта награды высшей пробы ожидаются от победителей этапов Кубка мира Романа Креча и Дарсиля Эссамамбы, а так же от чемпиона мира среди юниоров-2011 Екатерины Аидовой.

Биатлон

У стреляющих лыжников есть серьезный кандидат на медали. Казахстанская спортсменка Галина Вишневская сейчас в превосходной форме и может претендовать на "золото". На последнем этапе Кубка мира она финишировала четвертой в масс-старте. Это лучший показатель среди казахстанских биатлонистов за последние десять лет.

Еще одной звездочкой сборной считается победитель прошлой зимней Универсиады в индивидуальной гонке Алина Райкова. Также высоких результатов можно ожидать от серебряного призера чемпионата Азии Антона Пантова.



Фристайл

Отдельное внимание нужно уделить фристайлу. В этой дисциплине у казахстанцев есть несколько кандидатов на "золото". В могуле высшую награду соревнования можно ожидать от Юлии Галышевой,Дмитрия Рейхарда и Павла Колмакова, который выигрывали на прошлой Универсиаде.

В акробатике вся надежда на абсолютную чемпионку Кубка Европы прошлого сезона - Жанботу Алдабергенову.



Лыжные гонки

В лыжных гонках побороться за награды может Анна Шевченко. Постоянная участница этапов Кубка мира и других престижных соревнований сейчас на пике формы и вполне может выиграть первый серьезный турнир в карьере.

Хоккей с шайбой (мужчины)

Отдельное слово стоит сказать и о мужской хоккейной сборной. Команда Казахстана на прошлой Универсиаде заняла второе место. Состав сборной претерпел изменения, однако поддержка болельщиков и родные трибуны могут стать решающим фактором.



В керлинге, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье и женском хоккее также присутствуют казахстанские спортсмены. Несмотря на отсутствие статуса фаворитов в этих дисциплинах, хозяева могут преподнести сюрприз. Таким образом минимальное количество наград, которое прогнозирует Vesti.kz - 15 медалей. Сбудется ли этот прогноз или казахстанские атлеты перевыполнят норму - покажут соревнования. Всего нашу страну представят 171 спортсмен в 12 видах спорта.

Напомним, yf прошлой зимней Универсиаде в испанской Гранаде в 2015 году, Казахстан с пятью золотыми и шестью серебряными медалями расположился на третьем месте в общекомандном зачете. На первом месте оказалась Россия (20 золотых,18 серебряных,18 бронзовых наград), на втором Южная Корея (пять золотых, девять серебряных, две бронзовые награды).

Официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнование пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь.

В материале использованы фотографии с сайтов Zimbo.com, BiathlonFans.com, RuSkating.com, Reactor.kz и с официального сайта Олимпиады-2014

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