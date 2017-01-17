Надежды Казахстана. От кого ждать медалей на Универсиаде в Алматы

Нашу страну представят 171 спортсмен в 12 видах спорта

До начала зимней Универсиады-2017 осталась неделя. Уже через семь дней в Алматы тысячи студентов со всего мира начнут выявлять сильнейших в 12-ти видах спорта. Хозяева считаются одними из главных фаворитов турнира. Vesti.kz предлагает познакомиться с главными надеждами казахстанской делегации.



Фигурное катание

Бесспорно, лидером сборной Казахстана на Универсиаде считают Дениса Тена. В мужском фигурном катании бронзовый призер Олимпийских игр-2014 является главным претендентом на "золото".





Шорт-трек

Здесь у казахстанской делегации подобралась солидная компания. Помимо Абзала Ажгалиева и Нурберген Жумагазиев, по очереди выигравших этапы Кубка мира, за золотые медали может побороться серебряный призер одного из этапов - Денис Никиша. Спортсмены считаются фаворитами и в командной эстафете - так, на Азиаде-2011 они завоевали бронзовые медали.

У женщин вся надежда на 23-летнюю Ким Йонг А. Спортсменка из Южной Кореи выступает за Казахстан с начала 2016 года. На международных соревнованиях она выступает под именем Алия Ким. Главным ее достижением считается победа на чемпионате Азии под флагом родной страны.





Конькобежный спорт

В этом виде спорта награды высшей пробы ожидаются от победителей этапов Кубка мира Романа Креча и Дарсиля Эссамамбы, а так же от чемпиона мира среди юниоров-2011 Екатерины Аидовой.

Биатлон

У стреляющих лыжников есть серьезный кандидат на медали. Казахстанская спортсменка Галина Вишневская сейчас в превосходной форме и может претендовать на "золото". На последнем этапе Кубка мира она финишировала четвертой в масс-старте. Это лучший показатель среди казахстанских биатлонистов за последние десять лет.

Еще одной звездочкой сборной считается победитель прошлой зимней Универсиады в индивидуальной гонке Алина Райкова. Также высоких результатов можно ожидать от серебряного призера чемпионата Азии Антона Пантова.







Фристайл

Отдельное внимание нужно уделить фристайлу. В этой дисциплине у казахстанцев есть несколько кандидатов на "золото". В могуле высшую награду соревнования можно ожидать от Юлии Галышевой,Дмитрия Рейхарда и Павла Колмакова, который выигрывали на прошлой Универсиаде.

В акробатике вся надежда на абсолютную чемпионку Кубка Европы прошлого сезона - Жанботу Алдабергенову.







Лыжные гонки

В лыжных гонках побороться за награды может Анна Шевченко. Постоянная участница этапов Кубка мира и других престижных соревнований сейчас на пике формы и вполне может выиграть первый серьезный турнир в карьере.





Хоккей с шайбой (мужчины)

Отдельное слово стоит сказать и о мужской хоккейной сборной. Команда Казахстана на прошлой Универсиаде заняла второе место. Состав сборной претерпел изменения, однако поддержка болельщиков и родные трибуны могут стать решающим фактором.







В керлинге, прыжках с трамплина, лыжном двоеборье и женском хоккее также присутствуют казахстанские спортсмены. Несмотря на отсутствие статуса фаворитов в этих дисциплинах, хозяева могут преподнести сюрприз. Таким образом минимальное количество наград, которое прогнозирует Vesti.kz - 15 медалей. Сбудется ли этот прогноз или казахстанские атлеты перевыполнят норму - покажут соревнования. Всего нашу страну представят 171 спортсмен в 12 видах спорта.



Напомним, yf прошлой зимней Универсиаде в испанской Гранаде в 2015 году, Казахстан с пятью золотыми и шестью серебряными медалями расположился на третьем месте в общекомандном зачете. На первом месте оказалась Россия (20 золотых,18 серебряных,18 бронзовых наград), на втором Южная Корея (пять золотых, девять серебряных, две бронзовые награды).



Официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнование пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь.



В материале использованы фотографии с сайтов Zimbo.com, BiathlonFans.com, RuSkating.com, Reactor.kz и с официального сайта Олимпиады-2014