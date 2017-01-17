Стал известен состав сборной Казахстана на зимнюю Универсиаду-2017

На соревнованиях в Алматы будут разыграны 85 комплектов медалей в 12 видах спорта.
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Денис Тен. Фото с сайта zimbio.com
На 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы честь Казахстана будут защищать 166 спортсменов в 12 видах спорта, сообщает Vesti.kz
В конькобежном спорте выступят: Роман Креч, Иван Аржаников, Федор Андреев, Татьяна Климчук, Светлана Мальцева, Федор Мезенцев, Артур Сергиенко, Дарсиль Эссамамбо, Дмитрий Морозов, Надежда Сидельник, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова, Алена Стапстова, Александр Кленко, Мария Сизова, Эльвира Халикова.
В лыжном двоеборье за призовые места поборются: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Абзал Каршалов, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.
В шорт-треке примут участие: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова.
В горнолыжном спорте: Мартин Хубер, Сергей Данов, Мария Григорова, Александр Костров, Захар Кучин, Алексей Сысоев, Екатерина Карпова.
За первенство в катании на сноуборде поборются: Роллан Садыков, Дмитрий Егоренко, Ксения Тупик, Дарья Слободкина, Асылбек Бейсенов, Жомарт Кумакбаев, Глеб Кармозин, Степан Деонисьев, Александр Алексеев, Максим Юдаев, Максим Ионов, Олег Панин.
В фигурном катании нашу страну представят: Денис Тен, Артур Панихин, Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева, Абзал Ракимгалиев.
Во фристайле себя покажут: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Жибек Арапбаева, Баглан Инкарбек, Дархан Мухамеджанов, Алон Муллаев, Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Айжан Сапиянова.
В лыжных гонках будут соревноваться: Сергей Малышев, Александр Малышев, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Иван Люфт, Константин Борцов, Ринат Мухин, Даулет Рахимбаев, Асет Дюсенов, Наиль Башмаков, Евгений Бондаренко, Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Наталья Соколовская, Валерия Тюленева, Дарья Ряжко.
Женская сборная по хоккею с шайбой будут представлена в таком составе: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Ксения Бушуева, Татьяна Глазкова, Татьяна Лихаус, Дария Молдабай, Ляззат Мынжасарова, Галия Нургалиева, Аида Олжабаева, Меруерт Рыспек, Мадина Турсынова, Александра Феклистова, Карина Фельзник, Ажар Хамимульдинова, Арай Шегебаева, Арина Щеколова, Надежда Филимонова, Эльвира Рамазанова, Анастасия Орлова, Фатима Китайбекова, Булбул Картанбаева, Юлия Буторина и Дарья Дмитриева.
В состав мужской сборной по хоккею вошли - Павел Полуэктов, Сергей Кудрявцев, Михаил Рахманов, Никита Михайлис, Александр Казначеев, Константин Савенков, Артем Бурделев, Андрей Кураче, Виктор Ивашин, Александр Писаре, Антон Сагадеев, Владислав Никулин, Алихан Асето, Кирилл Савицкий, Ярослав Евдокимов, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Валерий Севидов, Владимир Гребенщиков, Александр Нурек, Георгий Дульнев.
В керлинге примут участие: Дениэл Ким, Ренас Ахмад, Рамина Юничева, Зарина Кахарова, Тамерлан Иргебай, Ситора Аллиярова, Камила Баканов, Дмитрий Гарагул, Абылайхан Жузбай.
В прыжках с трамплина Казахстан будут представлять: Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин, Даяна Ахметвалиева.
В соревнованиях по биатлону сражаться за звание победителей намерены: Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Максим Браун, Антон Пантов, Тимур Куц, Дарья Усанова, Александра Сасина, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Сергей Сирик, Людмила Ахатова.
Ранее в ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась пресс-конференция, на которой презентовали медали и рассказали о культурной программе.
Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнование пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь. С десяткой самых крутых атлетов вы можете ознакомиться здесь, а с самыми красивыми казахстанскими спортсменками здесь.
Добавим, что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы на одном из заседаний Правительства.
В конькобежном спорте выступят: Роман Креч, Иван Аржаников, Федор Андреев, Татьяна Климчук, Светлана Мальцева, Федор Мезенцев, Артур Сергиенко, Дарсиль Эссамамбо, Дмитрий Морозов, Надежда Сидельник, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова, Алена Стапстова, Александр Кленко, Мария Сизова, Эльвира Халикова.
В лыжном двоеборье за призовые места поборются: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Абзал Каршалов, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.
В шорт-треке примут участие: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова.
В горнолыжном спорте: Мартин Хубер, Сергей Данов, Мария Григорова, Александр Костров, Захар Кучин, Алексей Сысоев, Екатерина Карпова.
За первенство в катании на сноуборде поборются: Роллан Садыков, Дмитрий Егоренко, Ксения Тупик, Дарья Слободкина, Асылбек Бейсенов, Жомарт Кумакбаев, Глеб Кармозин, Степан Деонисьев, Александр Алексеев, Максим Юдаев, Максим Ионов, Олег Панин.
В фигурном катании нашу страну представят: Денис Тен, Артур Панихин, Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева, Абзал Ракимгалиев.
Во фристайле себя покажут: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Жибек Арапбаева, Баглан Инкарбек, Дархан Мухамеджанов, Алон Муллаев, Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Айжан Сапиянова.
В лыжных гонках будут соревноваться: Сергей Малышев, Александр Малышев, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Иван Люфт, Константин Борцов, Ринат Мухин, Даулет Рахимбаев, Асет Дюсенов, Наиль Башмаков, Евгений Бондаренко, Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Наталья Соколовская, Валерия Тюленева, Дарья Ряжко.
Женская сборная по хоккею с шайбой будут представлена в таком составе: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Ксения Бушуева, Татьяна Глазкова, Татьяна Лихаус, Дария Молдабай, Ляззат Мынжасарова, Галия Нургалиева, Аида Олжабаева, Меруерт Рыспек, Мадина Турсынова, Александра Феклистова, Карина Фельзник, Ажар Хамимульдинова, Арай Шегебаева, Арина Щеколова, Надежда Филимонова, Эльвира Рамазанова, Анастасия Орлова, Фатима Китайбекова, Булбул Картанбаева, Юлия Буторина и Дарья Дмитриева.
В состав мужской сборной по хоккею вошли - Павел Полуэктов, Сергей Кудрявцев, Михаил Рахманов, Никита Михайлис, Александр Казначеев, Константин Савенков, Артем Бурделев, Андрей Кураче, Виктор Ивашин, Александр Писаре, Антон Сагадеев, Владислав Никулин, Алихан Асето, Кирилл Савицкий, Ярослав Евдокимов, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Валерий Севидов, Владимир Гребенщиков, Александр Нурек, Георгий Дульнев.
В керлинге примут участие: Дениэл Ким, Ренас Ахмад, Рамина Юничева, Зарина Кахарова, Тамерлан Иргебай, Ситора Аллиярова, Камила Баканов, Дмитрий Гарагул, Абылайхан Жузбай.
В прыжках с трамплина Казахстан будут представлять: Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин, Даяна Ахметвалиева.
В соревнованиях по биатлону сражаться за звание победителей намерены: Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Максим Браун, Антон Пантов, Тимур Куц, Дарья Усанова, Александра Сасина, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Сергей Сирик, Людмила Ахатова.
Ранее в ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась пресс-конференция, на которой презентовали медали и рассказали о культурной программе.
Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнование пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь. С десяткой самых крутых атлетов вы можете ознакомиться здесь, а с самыми красивыми казахстанскими спортсменками здесь.
Добавим, что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы на одном из заседаний Правительства.