Стал известен состав сборной Казахстана на зимнюю Универсиаду-2017

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Результаты
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 0:2
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 2:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 0:1
Алтай Аланьяспор-д 6:2
Акжайык Алмалык 0:3
Окжетпес Шамкир 0:1
Тобол Шамкир 1:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 1:2
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 4:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Динамо М Ак Барс 1:2
Трактор Автомобилист 0:1 ОТ
Спартак Слован 0:3
Медвешчак Югра 4:1
Металлург Нк Барыс 2:4
Металлург Мг Авангард 3:5
Ак Барс Салават Юлаев 6:5 ОТ
Динамо М ЦСКА 1:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 5:2
Номад Алматы 0:3
Иртыш Кулагер 2:0
Астана Горняк 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 92:96
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 1:3
Алтай Атырау 3:2
Павлодар Буревестник-Алматы 3:2
Есиль СК Алтай 1:3
Тараз ТНК "Казхром" 3:1
Атырау Павлодар 3:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 0:2
Тиафо Кукушкин 3:1
Жазири Бублик 3:0
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 0:2
Голубев Аревальо 0:2
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 10:0
Казахстан Малайзия 1:13
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 4:2
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Оренбург 17:00
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Общий зачет Положение после 3-го этапа 10:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 1:2
Остапенко Путинцева 2:0
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 2:0
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Йокерит Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Динамо Спб Сарыарка 21:30
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 20:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Баронс Кварталс Барсы Атырау 23:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат 19:00
Аят Кайрат 19:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Акжайык СКА-Свердловск 14:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Суонси Сити 18:30
Сток Сити Манчестер Юнайтед 21:00
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Саутгемптон Лестер Сити 18:00
Челси Халл Сити 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Реал Сосьедад Сельта 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кыран Сабаил
Кайрат Оренбург 17:00
Алтай Александрия 19:00
Шахтер Нефтехимик 19:00
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Шахтер Насаф
Окжетпес Монтана
Иртыш Славия Сф 18:30
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Кайсар Истиклол
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Атырау Милсами
Актобе СКА-Энергия
Кайсар Локомотив Пл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 18:30
Казахстан (U-18) Россия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Уэльс Казахстан 16:15
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Бехар, Голубев Росол, Ебавы 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Спартак-Волгоград Астана 15:00
Спартак-Волгоград Астана 21:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Иртыш-Казхром Караганда
Алматы Астана
Жетысу Алтай
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Жетысу Караганда
Астана Алтай
Алматы Иртыш-Казхром
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Стал известен состав сборной Казахстана на зимнюю Универсиаду-2017

На соревнованиях в Алматы будут разыграны 85 комплектов медалей в 12 видах спорта.

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Денис Тен. Фото с сайта zimbio.com
Денис Тен. Фото с сайта zimbio.com
На 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Алматы честь Казахстана будут защищать 166 спортсменов в 12 видах спорта, сообщает Vesti.kz

В конькобежном спорте выступят: Роман Креч, Иван Аржаников, Федор Андреев, Татьяна Климчук, Светлана Мальцева, Федор Мезенцев, Артур Сергиенко, Дарсиль Эссамамбо, Дмитрий Морозов, Надежда Сидельник, Станислав Палкин, Артем Крикунов, Екатерина Айдова, Алена Стапстова, Александр Кленко, Мария Сизова, Эльвира Халикова.

В лыжном двоеборье за призовые места поборются: Чингиз Ракпаров, Али Айбек, Расул Гайрбеков, Абзал Каршалов, Вячеслав Бочкарев, Эльдар Орусаев.

В шорт-треке примут участие: Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Денис Никиша, Мерсаид Жаксыбаев, Ольга Тихонова, Нуртлек Кажгали, Ким Йонг А, Мадина Жанбусинова, Анастасия Крестова.

В горнолыжном спорте: Мартин Хубер, Сергей Данов, Мария Григорова, Александр Костров, Захар Кучин, Алексей Сысоев, Екатерина Карпова.

За первенство в катании на сноуборде поборются: Роллан Садыков, Дмитрий Егоренко, Ксения Тупик, Дарья Слободкина, Асылбек Бейсенов, Жомарт Кумакбаев, Глеб Кармозин, Степан Деонисьев, Александр Алексеев, Максим Юдаев, Максим Ионов, Олег Панин.

В фигурном катании нашу страну представят: Денис Тен, Артур Панихин, Айза Мамбекова, Жансая Адыханова, Вероника Шевелева, Абзал Ракимгалиев.

Во фристайле себя покажут: Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Александр Геберт, Константин Горлачев, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Жибек Арапбаева, Баглан Инкарбек, Дархан Мухамеджанов, Алон Муллаев, Данил Бабакин, Олжас Кайрат, Айжан Сапиянова.

В лыжных гонках будут соревноваться: Сергей Малышев, Александр Малышев, Виталий Пухкало, Олжас Климин, Иван Люфт, Константин Борцов, Ринат Мухин, Даулет Рахимбаев, Асет Дюсенов, Наиль Башмаков, Евгений Бондаренко, Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Наталья Соколовская, Валерия Тюленева, Дарья Ряжко.

Женская сборная по хоккею с шайбой будут представлена в таком составе: Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Ксения Бушуева, Татьяна Глазкова, Татьяна Лихаус, Дария Молдабай, Ляззат Мынжасарова, Галия Нургалиева, Аида Олжабаева, Меруерт Рыспек, Мадина Турсынова, Александра Феклистова, Карина Фельзник, Ажар Хамимульдинова, Арай Шегебаева, Арина Щеколова, Надежда Филимонова, Эльвира Рамазанова, Анастасия Орлова, Фатима Китайбекова, Булбул Картанбаева, Юлия Буторина и Дарья Дмитриева.

В состав мужской сборной по хоккею вошли - Павел Полуэктов, Сергей Кудрявцев, Михаил Рахманов, Никита Михайлис, Александр Казначеев, Константин Савенков, Артем Бурделев, Андрей Кураче, Виктор Ивашин, Александр Писаре, Антон Сагадеев, Владислав Никулин, Алихан Асето, Кирилл Савицкий, Ярослав Евдокимов, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Валерий Севидов, Владимир Гребенщиков, Александр Нурек, Георгий Дульнев.

В керлинге примут участие: Дениэл Ким, Ренас Ахмад, Рамина Юничева, Зарина Кахарова, Тамерлан Иргебай, Ситора Аллиярова, Камила Баканов, Дмитрий Гарагул, Абылайхан Жузбай.

В прыжках с трамплина Казахстан будут представлять: Сабиржан Муминов, Сергей Ткаченко, Роман Ногин, Акрам Адилов, Станислав Анчугин, Даяна Ахметвалиева.

В соревнованиях по биатлону сражаться за звание победителей намерены: Василий Подкорытов, Владислав Витенко, Галина Вишневская, Елизавета Бельченко, Максим Браун, Антон Пантов, Тимур Куц, Дарья Усанова, Александра Сасина, Роман Еремин, Тимур Хамитгатин, Сергей Сирик, Людмила Ахатова.

Ранее в ледовом дворце "Алматы Арена" состоялась пресс-конференция, на которой презентовали медали и рассказали о культурной программе.

Напомним, официальная церемония открытия запланирована на 28 января. Соревнование пройдет в Алматы в период с 28 января по 8 февраля. С полным расписанием Универсиады можно ознакомиться здесь. С десяткой самых крутых атлетов вы можете ознакомиться здесь, а с самыми красивыми казахстанскими спортсменками здесь.

Добавим, что министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о финансовом стимулировании отечественных спортсменов для победы в Универсиаде в Алматы на одном из заседаний Правительства.
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