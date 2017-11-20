"Вильярреал" опробовал газон на "Астана Арене" перед матчем Лиги Европы

Игра с "Астаной" пройдет завтра, 23 ноября, и начнется в 22:00.
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Игроки испанского "Вильярреала" провели в столице Казахстана тренировку перед матчем с "Астаной" в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пятого тура группового этапа состоится на "Астана Арене" завтра, 23 ноября, в 22:00 по местному времени.
Своими мыслями о предстоящей игре перед тренировкой поделился главный тренер столичного клуба Станимир Стойлов. О сверхзадаче на игру рассказал также защитник Игорь Шитов.
Наставник гостей Хавьер Кальеха выделил самого опасного игрока в составе "Астаны", а полузащитник Пабло Форнальс назвал целью команды три очка на "Астана Арене".
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