Тренер "Вильярреала" назвал ключевого игрока "Астаны" и рассказал, какие обстоятельства в Казахстане против его клуба

Хавьер Кальеха настраивает команду на победу.
Ссылки по теме:
- Стойлов назвал аргумент для победы "Астаны" над "Вильярреалом" в Лиге Европы
- "Большие люди живут идеей". Защитник "Астаны" рассказал, какую задачу ставит перед собой в матче с "Вильярреалом"
- Футболисты "Астаны" провели открытую тренировку перед последним домашним матчем в Лиге Европы
Главный тренер испанского "Вильярреала" Хавьер Кальеха перед игрой с "Астаной" в Лиге Европы рассказал журналистам о приоритетности игры на "Астана Арене", передает корреспондент Vesti.kz.
Перед пресс-конференцией тренер выразил поддержку коллеге, наставнику "Севилье" Эдуардо Бериццо, у которого обнаружено заболевание.
- Вы опоздали на пресс-конференцию на 15 минут. С чем это связано?
- Была задержка на выходе из отеля. Мы не могли приехать раньше.
- Будут ли изменения в составе, ведь в выходные игра с "Севильей"?
- Для нас в приоритете сейчас завтрашний матч. Мы не думаем об игре с "Севильей". Что касается изменений, то они будут, но для нас важна игра с "Астаной" сейчас.
- Выйдет ли завтра Седрик Бакамбю, который забил в еврокубках только один гол, но постоянно забивает в чемпионате?
- Скорее всего, он сыграет. Для победы в таких матчах нам нужны такие игроки, как Бакамбю.
- Как футболисты перенесли перелет? И как Вы адаптировались к перепаду температур?
- Да, обстоятельства против нас, но мы хотим показать свой лучший футбол, чтобы набрать три очка. Мы - профессионалы, мы будем стараться играть хорошо. Мы отдохнули, и все должно быть теперь хорошо.
- Кого бы Вы выделили в первом матче команд?
- Выделил бы Жуниора Кабанангу. Его скорость и техника помогают команде быть в лидерах.
Добавим, ранее планами на матч с "Вильярреалом" поделился главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов, а защитник команды Игорь Шитов рассказал о сверхзадаче в матче с испанцами.
Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между "Астаной" и "Вильярреалом" на "Астана Арене" пройдет завтра, 23 ноября. Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.