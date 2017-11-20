"Большие люди живут идеей". Защитник "Астаны" рассказал, какую задачу ставит перед собой в матче с "Вильярреалом"

Игорь Шитов рассчитывает на поддержку болельщиков.
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Защитник "Астаны" Игорь Шитов перед матчем с "Вильярреалом" в Лиге Европы рассказал журналистам, какую задачу ставит перед собой в матче с испанцами, передает корреспондент Vesti.kz.
- Скажу фразой известного человека: "Большие люди живут идеей". У нас эта идея и сверхзадача есть цель, мы будем стремиться достичь ее, - сказал игрок.
- В играх с испанцами мы пропускаем по три гола. Как с этим бороться?
- Хороший вопрос. Следующий вопрос.
- В матче с "Таразом" Вы получили травму и с тех пор играете в маске. Удобно? Уже привыкли?
- Не собирался привыкать. В целях хорошей видимости завтра ее сниму.
- Ожидается, что завтра на матч придут более 20 тысяч болельщиков. Это Вам поможет как игроку?
- Мы рады каждому болельщику. И если их больше, то это еще больше раскроет наши возможности. Это раскроет нас.
Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между "Астаной" и "Вильярреалом" на "Астана Арене" пройдет завтра, 23 ноября. Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.