Стойлов назвал аргумент для победы "Астаны" над "Вильярреалом" в Лиге Европы

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Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
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Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 3:0
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
АПОЕЛ Реал М 0:6
Севилья Ливерпуль 3:3
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Уэльс Казахстан 01:00
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Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
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Рубин ЦСКА М 17:00
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Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
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Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
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Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
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Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
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Синегорье Астана Тайгерс 17:00
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Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
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Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Стойлов назвал аргумент для победы "Астаны" над "Вильярреалом" в Лиге Европы

Он также рассказал о задержке премиальных.

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4 Комментария
Станимир Стойлов. Фото пресс-службы ФК "Астана"
Станимир Стойлов. Фото пресс-службы ФК "Астана"

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Станимир Стойлов перед матчем с "Вильярреалом" в Лиге Европы поделился с журналистами ожиданиями от встречи с испанским клубом, передает корреспондент Vesti.kz.

- Завтра нас ожидает сложная игра. У трех команд в нашей группе есть шансы пройти дальше. Фаворитом всегда был "Вильярреал". Но мы завтра сыграем очень организовано и компактно. Как мы обычно играем дома. Но не надо забывать, что против нас будет клуб из ТОП-15 Испании.

Три года назад мы впервые встретились с ними, и они показали нам наш уровень. Но с тех пор мы прибавили и завтра хотим показать, чему мы научились за это время.

- После матча с "Акжайыком" Вы рассказали о задержках по премиальным. Какая ситуация сейчас? Изменилась ли она?

- Ситуация не изменилась. Задолженности не закрыты. Никто от спонсора не пришел и не сказал, как это будет сделано. Но я не могу залезть в голову футболистам, и что у них там в голове. Я думаю, что мои игроки сыграют так, как они играют весь год. Мы, наверное, единственный клуб в Казахстане, который не получал премиальные больше года.

- Корреспондент испанской "Марки" считает, что "Вильярреал" может проиграть в Астане. Как считаете, на чем он основывается?

- Если честно, то у нас нет больших плюсов в пользу победы над "Вильярреалом". Единственный аргумент, это футболисты, которые могут показывать европейский футбол. И еще один, это болельщики, которые будут поддерживать нас. А если смотреть на бумаге, то больших плюсов у "Астаны" нет.

- А можно ли уточнить, за что премиальные не уплачены? И про перерыв - "Астана" не играла, а у соперника были игры. Не проблема ли это?

- По второму вопросу. Да, это большая пауза. Игроки могут потерять игровой тонус. Игроки могут хотеть много сделать завтра, но может выйти наоборот. Но мы не в первый раз в такой ситуации, и мы справимся. У испанцев настрой хороший. У них были игры, и они за сборную отыграли. У нас ничего такого не было.

По первому вопросу. Мне сама ситуация не нравится. Перед важными матчами говорим о финансировании. Никому не пожелаю оказаться в моей ситуации. Игроков ведь нужно мотивировать. Никакой руководитель не хочет, чтобы его работник был в такой ситуации. Но надо крепиться. Ситуация сложная. Ты ведь работаешь и достигаешь цели... Каждый день футболистам нужно что-то говорить. Год-два-три мы идем в этой ситуации. Но одно да, у нас есть такая ситуация.


Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между "Астаной" и "Вильярреалом" на "Астана Арене" пройдет завтра, 23 ноября. Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.

  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Vito Corleone Сегодня 17:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Все верно, Босс и команда проделали большую работу, надо по достоинству оценить это, учитывая то, что за три года они своим трудом заработали около 30 млн. евро
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 17:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1710
Respect
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Anuar Amireyev Сегодня 17:47
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Нашим журналистам только считать деньги и вокруг него. Бесят аж! А Босс красавчик! Астана Алга! Весь Казахстан с тобой!
Ответить 1
 
Рашид Салтурин Сегодня 18:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Позорище, заплатите им кровные премиальные,за счёт них заработали 30 млн , а как поощрять,так жмутся.таким Макаром мы никогда футбол не поднимим.
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