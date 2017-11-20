Стойлов назвал аргумент для победы "Астаны" над "Вильярреалом" в Лиге Европы

Он также рассказал о задержке премиальных.

Главный тренер футбольного клуба "Астана" Станимир Стойлов перед матчем с "Вильярреалом" в Лиге Европы поделился с журналистами ожиданиями от встречи с испанским клубом, передает корреспондент Vesti.kz.



- Завтра нас ожидает сложная игра. У трех команд в нашей группе есть шансы пройти дальше. Фаворитом всегда был "Вильярреал". Но мы завтра сыграем очень организовано и компактно. Как мы обычно играем дома. Но не надо забывать, что против нас будет клуб из ТОП-15 Испании.



Три года назад мы впервые встретились с ними, и они показали нам наш уровень. Но с тех пор мы прибавили и завтра хотим показать, чему мы научились за это время.



- После матча с "Акжайыком" Вы рассказали о задержках по премиальным. Какая ситуация сейчас? Изменилась ли она?



- Ситуация не изменилась. Задолженности не закрыты. Никто от спонсора не пришел и не сказал, как это будет сделано. Но я не могу залезть в голову футболистам, и что у них там в голове. Я думаю, что мои игроки сыграют так, как они играют весь год. Мы, наверное, единственный клуб в Казахстане, который не получал премиальные больше года.



- Корреспондент испанской "Марки" считает, что "Вильярреал" может проиграть в Астане. Как считаете, на чем он основывается?



- Если честно, то у нас нет больших плюсов в пользу победы над "Вильярреалом". Единственный аргумент, это футболисты, которые могут показывать европейский футбол. И еще один, это болельщики, которые будут поддерживать нас. А если смотреть на бумаге, то больших плюсов у "Астаны" нет.



- А можно ли уточнить, за что премиальные не уплачены? И про перерыв - "Астана" не играла, а у соперника были игры. Не проблема ли это?



- По второму вопросу. Да, это большая пауза. Игроки могут потерять игровой тонус. Игроки могут хотеть много сделать завтра, но может выйти наоборот. Но мы не в первый раз в такой ситуации, и мы справимся. У испанцев настрой хороший. У них были игры, и они за сборную отыграли. У нас ничего такого не было.



По первому вопросу. Мне сама ситуация не нравится. Перед важными матчами говорим о финансировании. Никому не пожелаю оказаться в моей ситуации. Игроков ведь нужно мотивировать. Никакой руководитель не хочет, чтобы его работник был в такой ситуации. Но надо крепиться. Ситуация сложная. Ты ведь работаешь и достигаешь цели... Каждый день футболистам нужно что-то говорить. Год-два-три мы идем в этой ситуации. Но одно да, у нас есть такая ситуация.





Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между "Астаной" и "Вильярреалом" на "Астана Арене" пройдет завтра, 23 ноября. Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.