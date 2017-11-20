Мы хотим взять у "Астаны" три очка - игрок "Вильярреала" перед матчем Лиги Европы

Пабло Форнальс отметил, что казахстанский клуб может сыграть сильно.
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Игрок "Вильярреала" Пабло Форнальс до матча с "Астаной" в Лиге Европы рассказал журналистам о желании выиграть матч в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.
- Хорошо долетели. Чувствуем себя хорошо. После прибытия у нас было несколько часов. Мы успели отдохнуть. И завтра хотим набрать три очка, - поделился игрок. - Для нас каждый следующий матч важный. Мы держим игру с "Севильей" в голове, но и "Астана" может сыграть сильно. В Лиге Европы не бывает простых игр.
- Чего Вы ждете от "Астаны"?
- "Астана" будет тоже хотеть выиграть. Будет навязывать игру на каждом участке поля, но и мы хотим победить.
- Вы уже играли с казахстанской командой четыре года назад. Как Вам игралось на искусственном газоне? Не создаст ли это проблемы?
- Не важно, где мы играем. Мы должны быть самими собой. Только матч покажет настоящего фаворита.
- Как Вы относитесь к статистике? С матча с "Вильярреалом" в 2014 году "Астана" не проигрывает на своем поле.
- Мы можем заметить, что "Астана" пережила улучшения. Эта одна из команд, с которыми нужно считаться.
- Кого бы выделили в составе соперника?
- Я бы отметил центрального нападающего. Поражает скорость принятие им решений.
Напомним, матч пятого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между "Астаной" и "Вильярреалом" на "Астана Арене" пройдет завтра, 23 ноября. Встреча начнется в 22:00 по столичному времени.