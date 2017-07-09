Матч Лиги Европы "Иртыш" - "Црвена Звезда" в Казахстане покажут в прямом эфире

Игра пройдет в Павлодаре 13 июля.
Сегодня 16:14
Ссылки по теме:
- Давид Лория получил травму перед матчем Лиги Европы с "Црвеной Звездой"
- Болгарский журналист оценил шансы "Иртыша" в матчах Лиги Европы с "Црвеной Звездой"
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) организует прямую трансляцию матча второго квалификационного раунда Лиги Европы из Павлодара, сообщается на ее официальном сайте.
13 июля "Иртыш" примет на своем поле сербскую "Црвену Звезду". Эта встреча не будет показана в прямом эфире на казахстанских телеканалах, но будет доступна на ПФЛК-ТВ. Начало в 19:50 по времени Астаны.