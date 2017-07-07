Болгарский журналист оценил шансы "Иртыша" в матчах Лиги Европы с "Црвеной Звездой"

Ранее павлодарцы дважды обыграли "Дунав" с общим счетом 3:0.
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Фото пресс-службы "Иртыша
Журналист популярного болгарского сайта Topsport.bg Иван Тепаричев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал итоги противостояния "Иртыш" -"Дунав" в квалификации Лиги Европы и высказал свое мнение о предстоящих матчах павлодарцев с сербской "Црвеной Звездой".
"Я думаю, "Дунав" сыграл так, как он способен сыграть. Другое дело, что "Иртыш" показал более эффективный футбол во втором матче. Считаю результат этого противостояния правильным и закономерным. Впереди казахстанскую команду ожидает встреча с крепкой "Црвеной Звездой". В этом матче нет явного фаворита, хотя свое предпочтение я отдаю сербской команде. На мой взгляд, шансы соперников 60-40", - отметил Тепаричев.
Напомним, что "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав". Дома казахстанцы выиграли со счетом 1:0, а на выезде - 2:0. Следующий соперник павлодарцев "Црвена Звезда" по сумме двух матчей обыграла мальтийскую "Флориану" с общим счетом 6:3.
Первый матч между командами состоится в четверг 13 июля в Павлодаре. Ответная встреча запланирована через неделю в Сербии.
Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ
"Я думаю, "Дунав" сыграл так, как он способен сыграть. Другое дело, что "Иртыш" показал более эффективный футбол во втором матче. Считаю результат этого противостояния правильным и закономерным. Впереди казахстанскую команду ожидает встреча с крепкой "Црвеной Звездой". В этом матче нет явного фаворита, хотя свое предпочтение я отдаю сербской команде. На мой взгляд, шансы соперников 60-40", - отметил Тепаричев.
Напомним, что "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав". Дома казахстанцы выиграли со счетом 1:0, а на выезде - 2:0. Следующий соперник павлодарцев "Црвена Звезда" по сумме двух матчей обыграла мальтийскую "Флориану" с общим счетом 6:3.
Первый матч между командами состоится в четверг 13 июля в Павлодаре. Ответная встреча запланирована через неделю в Сербии.
Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ