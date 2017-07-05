Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ

Второй квалификационный раунд Лиги Европы начнется 13 июля.
Ссылки по теме:
- "Кайрат" и "Иртыш" узнали соперников по второму раунду Лиги Европы
- "Иртыш" победил "Дунав" в Болгарии и вышел во второй раунд Лиги Европы
- "Кайрат" за четыре минуты забил два гола и одержал волевую победу над "Атлантасом" в Лиге Европы
На старте квалификационного раунда Лиги Европы казахстанские клубы лишились одного "боевого товарища". Не смог преодолеть первый раунд шымкентский "Ордабасы", пропустив вперед "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. В свою очередь "Кайрат" и "Иртыш" уверенно прошли во второй раунд, где их встретят "Скендербеу" (Албания) и "Црвена Звезда" (Сербия) соответственно. Подробнее о соперниках в материале Vesti.kz.
Алматинскому коллективу достался один из лучших албанских клубов за последнее время. Особенно счастливым для "Скендербеу" стал еврокубковый сезон 2015-2016. Клуб преодолел второй и третий квалификационные раунды Лиги чемпионов, после чего находился в одном шаге от попадания в групповую стадию.
Однако в плей-офф команда не смогла ничего противопоставить загребскому "Динамо" и выглядела практически беспомощной. Общий счет двухматчевого противостояния составил 2:6 в пользу хорватского коллектива.
Тем не менее это дало право "Скендербеу" на участие в групповом раунде Лиги Европы. Для албанского футбола это стало настоящим событием, так как впервые местный клуб пробился в групповой раунд одного из европейского клубного турнира. Албанская команда попала в группу Н, в которой также выступали московский "Локомотив", "Спортинг" из Лиссабона и стамбульский "Бешикташ".
Из шести игр "Скендербеу" выиграл лишь одну. Тогда, 5 ноября, в домашнем матче был бит "Спортинг" со счетом 3:0. Это было единственным позитивным моментом для албанского коллектива, ибо во всех остальных играх "Скендербеу" потерпел поражение.
Встречались албанцы и с казахстанским клубом. Случилось это во время третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (2013/2014). Тогда против них играл карагандинский "Шахтер". "Скендербеу" был сильнее дома - 3:2. Однако в гостевой игре они пропустили три безответных мяча от карагандинцев и отправились в Лигу Европы.
В целом они ежегодно с 2011 года принимают участие в еврокубках. Правда, в 2016 году разразился настоящий скандал. "Скендербеу" сначала подозревался, а потом и вовсе был обвинен в участии договорных матчей. В итоге УЕФА запретил коллективу участвовать в отборочных еврокубковых матчах (2016/2017). А в этом году Федерация футбола Албании лишила "Скендербеу" чемпионского титула сезона-2015/16.
Футбольный клуб из города Корча основан 15 апреля 1909 года и является старейшим в Албании. Домашние матчи проводит на стадионе "Скендербеу" (12 343 зрителей). Клуб назван в честь национального героя Албании Скандербега. Тренирует команду с января 2017 года Илир Дайя.
Стоит отметить, что "Кайрат" дважды (четыре матча) встречался в еврокубках с соперником павлодарского "Иртыша" - "Црвеной Звездой" (2002/2003 - поражение, 2015/2016 - победа).
Сербский клуб является самым титулованным в Сербии. Белградская команда 27 раз побеждала в чемпионате Югославии, а после распада Республики - Сербии. К тому же в 1991 году случилось историческое для клуба событие - "Црвена Звезда" стала победителем Лиги чемпионов. Тогда розыгрыш назывался кубком европейских чемпионов.
В финале "звездаши" (одно из прозвищ команды) встречались с французским "Олимпик Марсель". В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербской команды - 5:3.
Ворота "красно-белых" тогда защищал Стеван Стоянович. Именно благодаря его игре "Црвена Звезда" прошла в полуфинале "Баварию", где он отметился важными сейвами. А в финале он отразил пенальти в исполнении Мануэля Амороса и стал первым вратарем-капитаном, выигравшим Кубок европейских чемпионов.
В общем, коллектив с богатой историей, которая включает еще и участие в финале Суперкубка УЕФА. Соперником "звездашей" являлся "Манчестер Юнайтед", который и одержал победу со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Брайан Макклер.
Клуб также знаменит воспитанием качественных игроков, многие из которых нашли признание в ряде европейских клубов. Играют бывшие "звездаши" и в Казахстане. Например, Жарко Маркович ("Кайрат") и Джордже Деспотович ("Астана").
И, конечно же, нельзя не упомянуть про активную фанатскую группировку "Делийе", которая придерживается "радикальных" взглядов. Нередко Ультрас прибегает к беспорядкам на трибунах, особенно в матчах с принципиальными соперниками.
В последнем сезоне футбольный клуб завоевал "серебро" во внутреннем чемпионате. Домашние матчи "Црвена Звезда" проводит на одноименном стадионе, вмещающем 55 538 зрителей. Тренирует команду Владан Милоевич, пришедший после опыта в другом сербском клубе - "Чукарички".
Добавим, что первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.
Фото с сайтов Р-Спорт (1), Life.ru (2), Renascença - Sapo (3), Lemerg (4), ФК "Црвена Звезда" (5), Ultra – Tribune - WordPress.com (6).