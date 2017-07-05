Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ

Второй квалификационный раунд Лиги Европы начнется 13 июля.

На старте квалификационного раунда Лиги Европы казахстанские клубы лишились одного "боевого товарища". Не смог преодолеть первый раунд шымкентский "Ордабасы", пропустив вперед "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. В свою очередь "Кайрат" и "Иртыш" уверенно прошли во второй раунд, где их встретят "Скендербеу" (Албания) и "Црвена Звезда" (Сербия) соответственно. Подробнее о соперниках в материале Vesti.kz.



Алматинскому коллективу достался один из лучших албанских клубов за последнее время. Особенно счастливым для "Скендербеу" стал еврокубковый сезон 2015-2016. Клуб преодолел второй и третий квалификационные раунды Лиги чемпионов, после чего находился в одном шаге от попадания в групповую стадию.



Однако в плей-офф команда не смогла ничего противопоставить загребскому "Динамо" и выглядела практически беспомощной. Общий счет двухматчевого противостояния составил 2:6 в пользу хорватского коллектива.







Тем не менее это дало право "Скендербеу" на участие в групповом раунде Лиги Европы. Для албанского футбола это стало настоящим событием, так как впервые местный клуб пробился в групповой раунд одного из европейского клубного турнира. Албанская команда попала в группу Н, в которой также выступали московский "Локомотив", "Спортинг" из Лиссабона и стамбульский "Бешикташ".



Из шести игр "Скендербеу" выиграл лишь одну. Тогда, 5 ноября, в домашнем матче был бит "Спортинг" со счетом 3:0. Это было единственным позитивным моментом для албанского коллектива, ибо во всех остальных играх "Скендербеу" потерпел поражение.







Встречались албанцы и с казахстанским клубом. Случилось это во время третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (2013/2014). Тогда против них играл карагандинский "Шахтер". "Скендербеу" был сильнее дома - 3:2. Однако в гостевой игре они пропустили три безответных мяча от карагандинцев и отправились в Лигу Европы.



В целом они ежегодно с 2011 года принимают участие в еврокубках. Правда, в 2016 году разразился настоящий скандал. "Скендербеу" сначала подозревался, а потом и вовсе был обвинен в участии договорных матчей. В итоге УЕФА запретил коллективу участвовать в отборочных еврокубковых матчах (2016/2017). А в этом году Федерация футбола Албании лишила "Скендербеу" чемпионского титула сезона-2015/16.







Футбольный клуб из города Корча основан 15 апреля 1909 года и является старейшим в Албании. Домашние матчи проводит на стадионе "Скендербеу" (12 343 зрителей). Клуб назван в честь национального героя Албании Скандербега. Тренирует команду с января 2017 года Илир Дайя.



Стоит отметить, что "Кайрат" дважды (четыре матча) встречался в еврокубках с соперником павлодарского "Иртыша" - "Црвеной Звездой" (2002/2003 - поражение, 2015/2016 - победа).



Сербский клуб является самым титулованным в Сербии. Белградская команда 27 раз побеждала в чемпионате Югославии, а после распада Республики - Сербии. К тому же в 1991 году случилось историческое для клуба событие - "Црвена Звезда" стала победителем Лиги чемпионов. Тогда розыгрыш назывался кубком европейских чемпионов.







В финале "звездаши" (одно из прозвищ команды) встречались с французским "Олимпик Марсель". В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербской команды - 5:3.



Ворота "красно-белых" тогда защищал Стеван Стоянович. Именно благодаря его игре "Црвена Звезда" прошла в полуфинале "Баварию", где он отметился важными сейвами. А в финале он отразил пенальти в исполнении Мануэля Амороса и стал первым вратарем-капитаном, выигравшим Кубок европейских чемпионов.







В общем, коллектив с богатой историей, которая включает еще и участие в финале Суперкубка УЕФА. Соперником "звездашей" являлся "Манчестер Юнайтед", который и одержал победу со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Брайан Макклер.



Клуб также знаменит воспитанием качественных игроков, многие из которых нашли признание в ряде европейских клубов. Играют бывшие "звездаши" и в Казахстане. Например, Жарко Маркович ("Кайрат") и Джордже Деспотович ("Астана").







И, конечно же, нельзя не упомянуть про активную фанатскую группировку "Делийе", которая придерживается "радикальных" взглядов. Нередко Ультрас прибегает к беспорядкам на трибунах, особенно в матчах с принципиальными соперниками.



В последнем сезоне футбольный клуб завоевал "серебро" во внутреннем чемпионате. Домашние матчи "Црвена Звезда" проводит на одноименном стадионе, вмещающем 55 538 зрителей. Тренирует команду Владан Милоевич, пришедший после опыта в другом сербском клубе - "Чукарички".







Добавим, что первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.



Фото с сайтов Р-Спорт (1), Life.ru (2), Renascença - Sapo (3), Lemerg (4), ФК "Црвена Звезда" (5), Ultra – Tribune - WordPress.com (6).