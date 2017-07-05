Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ

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Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
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ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
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Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
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Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
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Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
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Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
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Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
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Карабах Самтредиа 23:00
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Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
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Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Победитель Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о следующих соперниках "Иртыша" и "Кайрата" в ЛЕ

Второй квалификационный раунд Лиги Европы начнется 13 июля.

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2 Комментария
Фото с сайта mojacrvenazvezda.net
Фото с сайта mojacrvenazvezda.net

На старте квалификационного раунда Лиги Европы казахстанские клубы лишились одного "боевого товарища". Не смог преодолеть первый раунд шымкентский "Ордабасы", пропустив вперед "Широки Бриег" из Боснии и Герцеговины. В свою очередь "Кайрат" и "Иртыш" уверенно прошли во второй раунд, где их встретят "Скендербеу" (Албания) и "Црвена Звезда" (Сербия) соответственно. Подробнее о соперниках в материале Vesti.kz.

Алматинскому коллективу достался один из лучших албанских клубов за последнее время. Особенно счастливым для "Скендербеу" стал еврокубковый сезон 2015-2016. Клуб преодолел второй и третий квалификационные раунды Лиги чемпионов, после чего находился в одном шаге от попадания в групповую стадию.

Однако в плей-офф команда не смогла ничего противопоставить загребскому "Динамо" и выглядела практически беспомощной. Общий счет двухматчевого противостояния составил 2:6 в пользу хорватского коллектива.



Тем не менее это дало право "Скендербеу" на участие в групповом раунде Лиги Европы. Для албанского футбола это стало настоящим событием, так как впервые местный клуб пробился в групповой раунд одного из европейского клубного турнира. Албанская команда попала в группу Н, в которой также выступали московский "Локомотив", "Спортинг" из Лиссабона и стамбульский "Бешикташ". 

Из шести игр "Скендербеу" выиграл лишь одну. Тогда, 5 ноября, в домашнем матче был бит "Спортинг" со счетом 3:0. Это было единственным позитивным моментом для албанского коллектива, ибо во всех остальных играх "Скендербеу" потерпел поражение.



Встречались албанцы и с казахстанским клубом. Случилось это во время третьего отборочного раунда Лиги чемпионов (2013/2014). Тогда против них играл карагандинский "Шахтер". "Скендербеу" был сильнее дома - 3:2. Однако в гостевой игре они пропустили три безответных мяча от карагандинцев и отправились в Лигу Европы.

В целом они ежегодно с 2011 года принимают участие в еврокубках. Правда, в 2016 году разразился настоящий скандал. "Скендербеу" сначала подозревался, а потом и вовсе был обвинен в участии договорных матчей. В итоге УЕФА запретил коллективу участвовать в отборочных еврокубковых матчах (2016/2017). А в этом году Федерация футбола Албании лишила "Скендербеу" чемпионского титула сезона-2015/16.



Футбольный клуб из города Корча основан 15 апреля 1909 года и является старейшим в Албании. Домашние матчи проводит на стадионе "Скендербеу" (12 343 зрителей). Клуб назван в честь национального героя Албании Скандербега. Тренирует команду с января 2017 года Илир Дайя.

Стоит отметить, что "Кайрат" дважды (четыре матча) встречался в еврокубках с соперником павлодарского "Иртыша" - "Црвеной Звездой" (2002/2003 - поражение, 2015/2016 - победа).

Сербский клуб является самым титулованным в Сербии. Белградская команда 27 раз побеждала в чемпионате Югославии, а после распада Республики - Сербии. К тому же в 1991 году случилось историческое для клуба событие - "Црвена Звезда" стала победителем Лиги чемпионов. Тогда розыгрыш назывался кубком европейских чемпионов. 



В финале "звездаши" (одно из прозвищ команды) встречались с французским "Олимпик Марсель". В основное и дополнительное время выявить победителя не удалось. А в серии послематчевых пенальти удача была на стороне сербской команды - 5:3.

Ворота "красно-белых" тогда защищал Стеван Стоянович. Именно благодаря его игре "Црвена Звезда" прошла в полуфинале "Баварию", где он отметился важными сейвами. А в финале он отразил пенальти в исполнении Мануэля Амороса и стал первым вратарем-капитаном, выигравшим Кубок европейских чемпионов.



В общем, коллектив с богатой историей, которая включает еще и участие в финале Суперкубка УЕФА. Соперником "звездашей" являлся "Манчестер Юнайтед", который и одержал победу со счетом 1:0. Забитым мячом отметился Брайан Макклер.

Клуб также знаменит воспитанием качественных игроков, многие из которых нашли признание в ряде европейских клубов. Играют бывшие "звездаши" и в Казахстане. Например, Жарко Маркович ("Кайрат") и Джордже Деспотович ("Астана").



И, конечно же, нельзя не упомянуть про активную фанатскую группировку "Делийе", которая придерживается "радикальных" взглядов. Нередко Ультрас прибегает к беспорядкам на трибунах, особенно в матчах с принципиальными соперниками. 

В последнем сезоне футбольный клуб завоевал "серебро" во внутреннем чемпионате. Домашние матчи "Црвена Звезда" проводит на одноименном стадионе, вмещающем 55 538 зрителей. Тренирует команду Владан Милоевич, пришедший после опыта в другом сербском клубе - "Чукарички".



Добавим, что первые матчи "Кайрат" и "Иртыш" проведут 13 июля на домашних стадионах, а ответные игры состоятся через неделю. В третьем раунде Лиги Европы клубы узнают своих соперников посредством жеребьевки.

Фото с сайтов Р-Спорт (1), Life.ru (2), Renascença - Sapo (3), Lemerg (4), ФК "Црвена Звезда" (5), Ultra – Tribune - WordPress.com (6).

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Сегодня 13:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1504
Скендербеу серьезен, не должно быть недоценки, а вообще через лч легче попасть в группу
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 13:53
Статус: Профи
Рейтинг: 319
Участник Лиги чемпионов и "участник договорняков". Что нужно знать о Астане
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