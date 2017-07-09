Давид Лория получил травму перед матчем Лиги Европы с "Црвеной Звездой"

Голкипер "Иртыша" может пропустить первый матч команд, который состоится 13 июля в Павлодаре.
Сегодня 07:46
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Давид Лория. Фото пресс-службы ФК "Иртыш"
Голкипер павлодарского "Иртыша" Давид Лория из-за травмы может пропустить домашний матч второго квалификационного раунда Лиги Европы с сербской "Црвена Звездой".
Лория получил повреждение на предматчевой тренировке в преддверии игры с "Тоболом" (0:1) в Павлодаре в рамках 19-го тура премьер-лиги. Об этом рассказал главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции.
- Димитар, что с Давидом?
- Давид во время разминки почувствовал боль в спине, поэтому не смог сыграть сегодня. Доктор ставил укол ему, но он чувствовал себя некомфортно и не смог сыграть.
- А к четвергу он будет готов?
- Сейчас не могу сказать. Надеюсь, все будет нормально.
Напомним, первый матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" состоится 13 июля в Павлодаре, а ответный - через неделю в Белграде.
Лория получил повреждение на предматчевой тренировке в преддверии игры с "Тоболом" (0:1) в Павлодаре в рамках 19-го тура премьер-лиги. Об этом рассказал главный тренер "Иртыша" Димитар Димитров на послематчевой пресс-конференции.
- Димитар, что с Давидом?
- Давид во время разминки почувствовал боль в спине, поэтому не смог сыграть сегодня. Доктор ставил укол ему, но он чувствовал себя некомфортно и не смог сыграть.
- А к четвергу он будет готов?
- Сейчас не могу сказать. Надеюсь, все будет нормально.
Напомним, первый матч между "Иртышом" и "Црвеной Звездой" состоится 13 июля в Павлодаре, а ответный - через неделю в Белграде.