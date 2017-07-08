"Иртыш" перед матчем Лиги Европы с "Црвеной Звездой" проиграл "Тоболу" в КПЛ

Костанайцы одержали первую победу при новом тренере.
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Фото пресс-службы "Тобола"
Футболисты "Иртыша" проиграли костанайскому "Тоболу" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 10 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Для "Тобола" матч против "Иртыша" стал первым под руководством нового главного тренера - россиянина Роберта Евдокимова, возглавившего команду после отставки своего соотечественника Омари Тетрадзе.
Победный гол был забит на 83-й минуте. При этом пресс-службы"Тобола" и "Иртыша" записали мяч на счет албанского форварда Аздрена Лулаку, а ПФЛК-ТВ считает, что в этом эпизоде был автогол португальского полузащитника "Иртыша" Карлоса Фонсеки.
Для "Иртыша" эта поражение стало пятым в КПЛ-2017, а "Тобол" одержал седьмую победу. С 31 очком павлодарцы идут четвертым, а "Тобол", набравший 28 баллов, занимает пятую строчку в таблице.
Отметим, что в следующем матче "Иртыш" 13 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы на своем поле примет сербскую "Црвену Звезду".
Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ "Кайрат" победил "Акжайык" (1:0), "Ордабасы" обыграл "Шахтер" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" была сильнее "Кайсара" (2:0).
Игра проходила сегодня, 10 июля, на Центральном стадионе Павлодара и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Для "Тобола" матч против "Иртыша" стал первым под руководством нового главного тренера - россиянина Роберта Евдокимова, возглавившего команду после отставки своего соотечественника Омари Тетрадзе.
Победный гол был забит на 83-й минуте. При этом пресс-службы"Тобола" и "Иртыша" записали мяч на счет албанского форварда Аздрена Лулаку, а ПФЛК-ТВ считает, что в этом эпизоде был автогол португальского полузащитника "Иртыша" Карлоса Фонсеки.
Для "Иртыша" эта поражение стало пятым в КПЛ-2017, а "Тобол" одержал седьмую победу. С 31 очком павлодарцы идут четвертым, а "Тобол", набравший 28 баллов, занимает пятую строчку в таблице.
Отметим, что в следующем матче "Иртыш" 13 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги Европы на своем поле примет сербскую "Црвену Звезду".
Ранее в других матчах 19-го тура КПЛ "Кайрат" победил "Акжайык" (1:0), "Ордабасы" обыграл "Шахтер" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" была сильнее "Кайсара" (2:0).