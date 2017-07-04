"Астана" победила "Кайсар" и оторвалась от "Кайрата" на восемь очков в КПЛ

Действующий чемпион выиграл четвертый подряд матч.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" обыграли "Кайсар" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 6 июля, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:0. С ее подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь.
На 14-й минуте красивым дальним ударом счет открыл ганский нападающий Патрик Твумаси. Второй мяч "Астана" забила уже после перерыва. На этот раз Твумаси выступил в роли ассистента - на 71-й минуте после его подачи со штрафного отличился защитник Юрий Логвиненко.
В этом матче в составе "Астаны" дебютировал арендованный у немецкого "Вердера" полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Венгр вышел в стартовом составе, а во втором тайме его сменил сербский форвард Джордже Деспотович.
Для "Астаны" эта победа стала 15-й в КПЛ-2017 и четвертой подряд. С 48 очками действующий чемпион возглавляет таблицу и на восемь баллов опережает "Кайрат", который пока провел на матч меньше.
Поражение в столице продлило для "Кайсара" серию без побед до шести игр. Кызылординский клуб не может выиграть в гостях седьмой подряд матч. С 20 очками "Кайсар" идет на шестом месте, имея в своем пассиве шесть поражений.
Остальные матчи 19-го тура КПЛ пройдут с 8 по 10 июля.
Игра проходила сегодня, 6 июля, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:0. С ее подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь.
На 14-й минуте красивым дальним ударом счет открыл ганский нападающий Патрик Твумаси. Второй мяч "Астана" забила уже после перерыва. На этот раз Твумаси выступил в роли ассистента - на 71-й минуте после его подачи со штрафного отличился защитник Юрий Логвиненко.
В этом матче в составе "Астаны" дебютировал арендованный у немецкого "Вердера" полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Венгр вышел в стартовом составе, а во втором тайме его сменил сербский форвард Джордже Деспотович.
Для "Астаны" эта победа стала 15-й в КПЛ-2017 и четвертой подряд. С 48 очками действующий чемпион возглавляет таблицу и на восемь баллов опережает "Кайрат", который пока провел на матч меньше.
Поражение в столице продлило для "Кайсара" серию без побед до шести игр. Кызылординский клуб не может выиграть в гостях седьмой подряд матч. С 20 очками "Кайсар" идет на шестом месте, имея в своем пассиве шесть поражений.
Остальные матчи 19-го тура КПЛ пройдут с 8 по 10 июля.