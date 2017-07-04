"Астана" победила "Кайсар" и оторвалась от "Кайрата" на восемь очков в КПЛ

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Зверев Кукушкин 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 2:0
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 2:0
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Залилов Юлдашев
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Астана" победила "Кайсар" и оторвалась от "Кайрата" на восемь очков в КПЛ

Действующий чемпион выиграл четвертый подряд матч.

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28 Комментариев
Фото пресс-службы "Астаны"
Фото пресс-службы "Астаны"
Футболисты "Астаны" обыграли "Кайсар" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 6 июля, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:0. С ее подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь

На 14-й минуте красивым дальним ударом счет открыл ганский нападающий Патрик Твумаси. Второй мяч "Астана" забила уже после перерыва. На этот раз Твумаси выступил в роли ассистента - на 71-й минуте после его подачи со штрафного отличился защитник Юрий Логвиненко

В этом матче в составе "Астаны" дебютировал арендованный у немецкого "Вердера" полузащитник Ласло Кляйнхайслер. Венгр вышел в стартовом составе, а во втором тайме его сменил сербский форвард Джордже Деспотович

Для "Астаны" эта победа стала 15-й в КПЛ-2017 и четвертой подряд. С 48 очками действующий чемпион возглавляет таблицу и на восемь баллов опережает "Кайрат", который пока провел на матч меньше. 

Поражение в столице продлило для "Кайсара" серию без побед до шести игр. Кызылординский клуб не может выиграть в гостях седьмой подряд матч. С 20 очками "Кайсар" идет на шестом месте, имея в своем пассиве шесть поражений.





Остальные матчи 19-го тура КПЛ пройдут с 8 по 10 июля. 
  Комментариев: 28
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Комментарии

 
 
Руслан Сегодня 20:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Ждем нытью..... Астана поздравляю молодцы
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 21:09
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 530
Руслан,не нытье, а правда
Ответить -2
 
Руслан Сегодня 21:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Сеиткамал Каримсаков, лечение не пробовал у психиатра... попробуйте . А то как жить та с такой головой. .... может это иза горного давления. .... может в степь переедите
Ответить 1
 
Ержан79 Сегодня 21:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1161
Руслан, Лучше рот не открывай, талдыколем попахивает
Ответить -2
 
Руслан Сегодня 21:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Ержан79, а то что
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 22:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 530
Руслан,вообще-то я с орды, так что про горное не угадал
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Сеиткамал Каримсаков,вот и смотри своих сейчас неудачников а к Астане не лезь
Ответить 1
 
123 Сегодня 20:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1829
Не понимаю за счет его Муртаза в Иртыше столько голов наколотил. Кроме того, что он медлительный, он еще выкладываться не хочет.
Ответить 0
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 21:54
Статус: Профи
Рейтинг: 446
123,ну так верните его в Иртыш
Ответить 0
 
Balg Сегодня 20:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 584
Молодец лестер!
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 20:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1485
Хочу обратить внимание в эпизоде 1го гола. Защитник настолько мастерски уварачивается от мяча для беспрепятсвенного его полета в ворота, для вратаря видно сиало полным сюрпризом, что не поспел за мячом и выражая об этом после пропущенного гола! Молодцы Астана дежурная победа! Безвольный кайсар желаю вам дна!
Ответить -1
 
Руслан Сегодня 20:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Алтай Калимов, первый нытик есть
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 21:36
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1161
Руслан, Поздавляю Астану, но в личных встречах с Кайратом подарков не ждите)))) надерем кое что по самое нехачу!!
Ответить -4
 
Руслан Сегодня 21:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Ержан79, посмотри 2008 года статистику не считая кубковые игры не считая ... долго еще рвать придется...а за поздравление рахмет
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 20:37
Статус: МСМК
Рейтинг: 880
.......день ГородА , кабыл болсын ! ! !
Ответить 1
 
Шах Ермекулы Сегодня 20:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Blackwolf !, день Назарбаева)
Ответить 0
 
WBOKING Сегодня 22:00
Статус: Профи
Рейтинг: 453
Blackwolf !, спасибо очень приятно
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 20:49
Статус: Профи
Рейтинг: 411
Маевский уходи с Астаны колхозник
Ответить 1
 
Arman Soltybaev Сегодня 20:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 70
Такое ощушение командам КПЛ кроме Кайрат конечно против Астаны дается приказ проиграть. Кайсар вообще не хотел играть.
Ответить 2
 
Blackwolf ! Сегодня 21:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 880
Arman Soltybaev,..../ скажу по секрету / до финала на еврокубки ....сказали че бы все проигрывали .....а то того ....сикыр башка будет !
Ответить 2
 
Руслан Сегодня 21:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
Arman Soltybaev, вы с Алматы все что ли одной палаты П.Б. мания какая-та у вас. Одно и тоже пишете
Ответить 1
 
Zhas Rrr Сегодня 21:35
Статус: МСМК
Рейтинг: 956
Руслан,не обращай внимание на этих нытиков,,,они всю жизнь будут ныть...
Ответить 1
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 21:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 530
почему именно сегодня играют бумажники? подхалимный подарок? сколько заплатили мулдарову и байжанову?
Ответить -2
 
Руслан Сегодня 21:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 87
По вашей логике далматишки Астана должна что ли всем проиграть... вас поимели в начале 7 раз в ничью эти команды.... так это толька ваша вина , а не Астаны
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 21:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1161
Руслан, Не ной!!
Ответить -4
 
Сергей Варчук Сегодня 21:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 958
С праздником, столица, с победой, Астана! Патрик- пушка!
Ответить 2
 
Димьян Демидов Сегодня 22:38
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Посмотрим как Астана сыграет
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5109
Победа есть победа, поздравляю, но в первый раз вижу, чтобы "Кайсар" играл столь обреченно
Ответить -1
 