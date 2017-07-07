"Ордабасы" после вылета из Лиги Европы победил "Шахтер" в КПЛ

Решающий гол забил новичок, которому не смогли помешать четыре соперника.
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Фото пресс-службы "Шахтера"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Ордабасы" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 19
Ордабасы - Шахтер 1:0
Голы: Вуяклия, 75 (1:0)
Турнирная таблица
Тур 19
Ордабасы - Шахтер 1:0
Голы: Вуяклия, 75 (1:0)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе "Намыс" в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Победный гол на 74-й минуте забил сербский форвард Срджан Вуяклия. Новичок "Ордабасы" вышел на замену и отличился в дебютном матче за клуб, при этом мяч в ворота он отправил в окружении четырех соперников.
Для "Ордабасы" эта победа стала 12-й, а "Шахтер" потерпел 11-е поражение. С 38 очками шымкентцы идут на третьем месте в КПЛ, а карагандинцы с 18 баллами занимают восьмую строчку.
Для "Ордабасы" матч с "Шахтером" стал первым после вылета из Лиги Европы от боснийского "Широки Бриега" (0:2, 0:0).
В других играх 19-го тура КПЛ "Кайрат" победил "Акжайык" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" обыграла "Кайсар" (2:0). Еще одна игра, в которой встретятся "Иртыш" и "Тобол", пройдет завтра, 10 июля, в Павлодаре и начнется в 20:00 по астанинскому времени.