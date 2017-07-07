"Ордабасы" после вылета из Лиги Европы победил "Шахтер" в КПЛ

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
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"Ордабасы" после вылета из Лиги Европы победил "Шахтер" в КПЛ

Решающий гол забил новичок, которому не смогли помешать четыре соперника.

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9 Комментариев
Фото пресс-службы "Шахтера"
Фото пресс-службы "Шахтера"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 19
Ордабасы - Шахтер 1:0

Голы: Вуяклия, 75 (1:0)

Турнирная таблица
Футболисты "Ордабасы" одержали победу над карагандинским "Шахтером" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе "Намыс" в Шымкенте и завершилась со счетом 1:0. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Победный гол на 74-й минуте забил сербский форвард Срджан Вуяклия. Новичок "Ордабасы" вышел на замену и отличился в дебютном матче за клуб, при этом мяч в ворота он отправил в окружении четырех соперников. 

Для "Ордабасы" эта победа стала 12-й, а "Шахтер" потерпел 11-е поражение. С 38 очками шымкентцы идут на третьем месте в КПЛ, а карагандинцы с 18 баллами занимают восьмую строчку.

Для "Ордабасы" матч с "Шахтером" стал первым после вылета из Лиги Европы от боснийского "Широки Бриега" (0:2, 0:0).



В других играх 19-го тура КПЛ "Кайрат" победил "Акжайык" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" обыграла "Кайсар" (2:0). Еще одна игра, в которой встретятся "Иртыш" и "Тобол", пройдет завтра, 10 июля, в Павлодаре и начнется в 20:00 по астанинскому времени. 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Нургиса Шопанов Сегодня 21:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 252
Домашняя команда ордабасы
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 21:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 938
УхХ , А ! Просто их не пускать в еврокубки ! Команда одного раунда !
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Ермек Кожахмет Сегодня 21:07
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 266
зае#али эти договорные матчи
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 21:12
Статус: Профи
Рейтинг: 423
А Широки Бригу даже гола не смог забить
Ответить 2
 
Kazakh Сегодня 21:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Этот состав Ордабасы никому не интересен. Деньги на ветер.
Ответить 2
 
manar Сегодня 21:42
Статус: Фанат
Рейтинг: 36
Позор Ордабасы. Опять судьи помогли.
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 22:07
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Команда неизвестно для чего существует. Ну выиграли а смысл.
Ответить 2
 
Фанат Сегодня 22:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1852
У них амбиции"украл,выпил и не в тюрьму",а на остальное наплевать !!! Это же бюджетные деньги!!! УВЫ !!!
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 22:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Что же вы с "ШБ" так не играли???
Ответить 0
 