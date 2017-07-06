"Актобе" победил "Окжетпес" и поднялся с последнего места в таблице КПЛ

Дублем отметился Савич, еще один гол на счету Байтаны.
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Бауыржан Байтана. Фото с сайта fc-aktobe.kz
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 19
Актобе - Окжетпес 3:0
Голы: Савич, 14 (1:0); Савич, 38 (2:0); Байтана, 87 (3:0)
Турнирная таблица
Тур 19
Актобе - Окжетпес 3:0
Голы: Савич, 14 (1:0); Савич, 38 (2:0); Байтана, 87 (3:0)
Турнирная таблица
Футбольный клуб "Актобе" одержал домашнюю победу и выиграл подряд второй матч в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках 19-го тура "Актобе" принимал кокшетауский "Окжетпес". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Душан Савич оформил дубль, отличившись на 14-й и 38-й минутах. На 87-й минуте точку в матче поставил Бауыржан Байтана.
Таким образом, "Актобе" поднялся с последнего места в турнирной таблице, обойдя "Акжайык". Подробнее с положением команд можно ознакомиться здесь.