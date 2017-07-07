Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли "Кайрату" победу над аутсайдером КПЛ

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Казахстан Южная Корея 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 1:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:3
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
>>>
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 20:00
Заря Лг Урал 22:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли "Кайрату" победу над аутсайдером КПЛ

"Точка" была назначена в концовке матча.

Ссылки по теме:

94 Комментария
Фото пресс-службы "Кайрата"
Фото пресс-службы "Кайрата"
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 19
Акжайык - Кайрат 0:1

Голы: Исаэл - Барбоза, 58 (0:1)

Нереализованные: Перцух, 87 (0:1)

Турнирная таблица
Футболисты "Акжайыка" проиграли алматинскому "Кайрату" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь

Автором победного гола "Кайрата" стал Исаэль. Бразилец на 60-й минуте получил проникающую передачу от капитана Бауыржана Исламхана и красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дениса Толебаева.

При этом на 87-й минуте "Кайрат" мог пропустить гол, но свою команду спас Стас Покатилов, отразивший удар нападающего Юрия Перцуха с пенальти.

На счету "Кайрата" теперь 12 побед в КПЛ-2017. С 43 очками алматинцы идут вторыми и уступают действующим чемпионам из "Астаны" пять баллов. 

Что касается "Акжайыка", то уральцы не могут победить уже два месяца. На счету команды Вахида Масудова девять поражений, и с 15 очками она располагается на последнем месте, проигрывая "Актобе" строчку из-за дополнительных показателей.  





В других матчах 19-го тура КПЛ "Ордабасы" победил "Шахтер" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" обыграла "Кайсар" (2:0). Еще одна игра, в которой встретятся "Иртыш" и "Тобол", пройдет завтра, 10 июля, в Павлодаре и начнется в 20:00 по астанинскому времени. 
  Комментариев: 94
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Руслан Сегодня 21:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Эй "народная" где гол? Обсайдару не смогли навтыкать чтоли? Ели отскочили от 8 позора Хаха
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан,аутсайдер сегодня так играл, как будто финал ЧМ и их лишат гражданства в случае проигрыша)) Что же так они всегда не играют?
Ответить -1
 
Руслан Сегодня 21:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Fankz, а как вы хотите? что бы они стояли и опладировали вам? Ооо кайрат красавчик бегите забивайти мы постоим посмотрим? Им надо из зоны вылета выходить
Ответить 2
 
Алтай Калимов Сегодня 21:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,а ты слепой ее замечаешь как они играют против астаны, точно так же как ты выдумал!
Ответить -2
 
Руслан Сегодня 21:46
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Алтай Калимов, Астана рвет всех,а вы халявы хотите как всегда... нет токого понятия играть на раслобоне просто у вас кишка тонка
Ответить -1
 
Алтай Калимов Сегодня 21:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,всех кроме Кайрата, 2ой год не может порвать, и сам рветься разгромом)))., только такие зомби не понимают что твориться в кпл как и в целом в КЗ! Довольствуетесь ширмой, не видите явь
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Алтай Калимов, с 2008 счет 12 :8 в пользу Астаны не считая кубковые игры .... так что вам еще далеко до астаны
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 22:26
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,так ты статистику мегаспорта и алма-аты=локомотива в счет берешь? Дедов вспомнил кто зачал эту мутную каплю?
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:24
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан, и кого она порвала? давай поименно))
Ответить 0
 
Даник Сегодня 21:28
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Руслан, не обращай внимание, это обычная паранойя ущербных провинциалов, не более! Кто то играет против кайрата в полную силу))) они хотят легко выйграть кпл, трудиться не хотят! Поэтому и ждут внука на трон, в надежде что поможет тестю. Запомните глоры самозванцев, победа приходит только с усердием!!!
Ответить -1
 
Алтай Калимов Сегодня 21:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Даник, провинциал)))., болотник тебе еще мечтать чтобы жить в ате!
Ответить 0
 
Даник Сегодня 21:41
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Алтай Калимов, ты хотел сказать в шымкенте?
Ответить -2
 
Алтай Калимов Сегодня 21:44
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Даник, так ты шымкентский в астане))).., все понятно с тобой
Ответить 2
 
Даник Сегодня 21:55
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Алтай Калимов, с логикой туго? Я подскажу, ата уже давно заполнена приезжими с юко!
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Даник, ах ты бедолага)) ну так это в провинции))) решили, что ты станешь столичным, а могли решить и по другому)) Жаль иногда столичную команду, столько глоров и таких как ты
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 21:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Fankz,к стенке поставил, наверно сам застрелился)))
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:50
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан, нет, мы так не хотим. Но тебя не удивляет, что в других встречах клуб почему-то (?) так не играет и как результат аутсайдер. А если быТАК играли ВСЕГДА как СЕГОДНЯ, то и место было получше
Ответить 0
 
Даник Сегодня 22:00
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Fankz, очередные сопли))) пока ваш хозяин макдональдса не сменится, кайрат так и будет шлак собирать! Посмотрите на Астану!!! Есть такие игроки в кпл кто пополняет европейские клубы? И это факт, а не выдуманные сопли! Учитесь выражать мысли граммотно, хотя бы подкреплять фактами
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 22:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Даник, да смотрим мы на "Астану", СМОТРИМ)) И ГОРДИМСЯ, прикинь)) Все таки в Алматы решили, где будет Астана)) ну и одноименный клуб)
Теперь о серьезном) Старайся проверять орфографию. граМотно надо писать (одно М))
Ответить 0
 
Айдос Кусанов Сегодня 21:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Руслан,сперва писать научись...
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 21:37
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Айдос Кусанов, а главное смысол .... а не ваш тупой треп постояна... правельно один блогир сказал у вас Алматинцов просто тупые понты и все
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 21:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан, ты ппц грамотный однако
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 21:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Алтай Калимов, пиши может и с ошибками но голава на месте зато
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 21:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,проверь, есть сомнения! Да не голову, вижу на месте, а содержимое внутри,
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан, ну каков "смысол" твоего поста? сам то понимаешь? )) А СМЫСЛ наших постов, пусть команды играют ВСЕГДА и со ВСЕМИ так, как сегодня уральцы)) Вот тогда будет интрига и интерес
Ответить 0
 
Mara Сегодня 21:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1384
Руслан, Эта команда об\ аутсайдер самая малобюджетная ,только за это нало уважать в .КПЛ и кажись единственная с тренером казахстанцем.
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Mara, я не против молодцы дали бой саио возглошеным народникам
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 21:05
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Победа, но давненько так тяжело не доставалась. И почему же уральцы всегда так не играют? Сегодня прямо из кожи вон лезли, даже пенальти им организовали( но нет, проиграли.
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 21:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1183
Иса красавец, играли на раслабоне, и без Аршавина и Жука победили изи.
Ответить 0
 
Balg Сегодня 21:07
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 606
Плохой матч в исполнении нашего клуба,неточные передачи,потери мяча,полное отсутствие креатива в нападении!Анене и этот Бато не усиление для Кайрата,а балласт!Картина печальная сегодняшней игры!Уральцы выглядели неплохо и даже могли выиграть,был бы Валиулин то наверное забил бы ещё как в прошлом сезоне!
Ответить 3
 
Ержан79 Сегодня 21:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1183
Стас был на высоте!!!!
Ответить 1
 
Kazakh Сегодня 21:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Покатилов молодец.
Ответить 1
 
Аутхан Умаров Сегодня 21:09
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Удручающее зрелище. Стадион полупустой, местным такой футбол неинтересен. Как знали, Кайрат наполовину нулёвый. Исламхан, Чумка, Исаэль
Ответить 1
 
Ержан79 Сегодня 21:12
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1183
Аутхан Умаров, Победителей не судят, главное победили, Иса забил красиво а ты походу НОЛЬ в футболе..
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 21:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Ержан79, вот имено. Победителей не судет..... а вы Астану судите вме время
Ответить 2
 
Аутхан Умаров Сегодня 21:25
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Ержан79,спасибо дорогой за ноль в мой адрес. Но по твоему 79 в нике ты совсем молодой. Я смотрю Кайрат с 1960 года, с тех пор как нас включили в высшую лигу чемп СССР. Я не сужу победителей, а просто делюсь своими впечатлениями. Это не игра, достойная Алматинцев. Слабенько сыграли, резервисты не оправдывают доверие
Ответить 6
 
Kazakh Сегодня 21:37
Статус: Юниор
Рейтинг: 99
Аутхан Умаров, Вы абсолютно правы. Честно говоря, Кахабера считаю слабоватым тренером для народной команды.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 22:04
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Аутхан Умаров, они не роботы. Играли после ЛЕ (Иса, Иво, Гоу, Ахметов, Куат, Бакаев) -понятно, что эмоционально устали. Что до резервистов, то им тоже нужна игровая практика, и с кем, как не с аутсайдером? Другое дело, что уральцы превзошли сегодня сами себя) Вот вседа бы так играли и в аутсайдерах бы не были
Ответить -1
 
Аутхан Умаров Сегодня 21:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Ержан79,да я ноль по сравнению с профессиональными футболистами. Но я бегал сам с молодежью практически до 55 лет. Мы играли на резинке (около 11 подъезда) в пургу на новогодний праздник- 1 или 2 января примерно в 1975 году, забыл дату. Приехал Кайрат на тренировку и никто из них не выходил из автобуса. А тренером был Стас Каминский. Так вот он, глядя как мы стелемся полуголые в сугробах, выгнал всех на тренировку и они тоже играли на запасном поле. Вот я о чем. Хочу; чтобы Кайрат был Кайратом
Ответить 2
 
Рустам Езмахунов Сегодня 21:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
Аутхан Умаров, играли через 2 дня ,при этом есть перелет, адоптация и сверх мотивация против Кайрата
Ответить -1
 
Ержан79 Сегодня 21:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1183
Рустам Езмахунов, Я о том же что победа удлась с трудом после ЛЕ, Алга Кайрат!!!!
Ответить 0
 
Аутхан Умаров Сегодня 21:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Рустам Езмахунов,
Ответить 0
 
Аутхан Умаров Сегодня 22:33
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Рустам Езмахунов,играли и те, кто отдыхал от матча ЛЕ. Они тоже устали ? Они профессионалы и это их хлеб. Хлеб тренеров, игроков, группы поддержки. Надо привыкать к такому режиму. Без адвокатов.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:00
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Аутхан Умаров, ты видно матч не смотрел? Стадион как раз таки был полным, со стороны комментатарской кабинки (он так сказал, удивляясь как много народу). Обычно, с его слов, столько не бывает)
Ответить -1
 
Аутхан Умаров Сегодня 22:16
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Fankz,как он может полным при свободных местах на трибуне. А я влобще то см все матчи и по тв (пфлк) и вживую на трибуне в Алмате. Сколько чел на матче могу определить с точностью до 2-3 тыс чел
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Аутхан Умаров, я к тому, что сегодня в Уральске народу было много (со слов местного комментатора, ему-то зачем обманывать. "Давно не было столько болельщиков")
ну да, с "кайратом" же играют, вот и пришли))
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Аутхан Умаров, еще раз: полный он был со стороны комментаторской кабинки (с его же слов)
Ответить 0
 
Аутхан Умаров Сегодня 22:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Fankz,извини, а ты сам смотрел и видел полные трибуны ?
Ответить 0
 
Аутхан Умаров Сегодня 21:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Исаэль (хоть и забил гол ), Ахметов и другие. Это не игра кандидата в чемпионы. Замены не усилили игру. Понимаю, что мало отдохнули, но по игре были равны аутсайдеру чемпионата. Несолидно.
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 22:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Аутхан Умаров, нет, не так) Это аутсайдер играл на уровне. К сожалению, этого хватает только на одну игру, с "Кайратом")) следующая будет никакая и проигрыш
Ответить 1
 
Аутхан Умаров Сегодня 22:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 83
Fankz,что в лоб, что по лбу. Не надо искать козни со стороны других команд. Надо играть так, как обещали и на пределе своих возможностей. Или не обещать
Ответить 1
 
Дамир Есханов Сегодня 21:15
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
Барбозу в сборную!
Ответить 0
 
Ержан79 Сегодня 21:22
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1183
Дамир Есханов, Хорошо было бы, он там своим дриблингом навел бы шороху!!
Ответить -1
 
loko Сегодня 21:16
Статус: МСМК
Рейтинг: 802
Уберите Ахметова в запас
Ответить -1
 
AsanKoke Сегодня 21:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Вот почему все так ж.. у себе рвут когда играют с Кайратом, а перед бумажными прогибаться? А, забыл, тамже поступает установка)))))))
Ответить 1
 
Руслан Сегодня 21:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
AsanKoke, кайрат слабак просто
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 21:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,это вы там слабаки, живете на народные деньги, даже шарик поставили вместо...
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:22
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан, где, когда?
Ответить 0
 
Юрий Павлов Сегодня 21:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 956
Болельщики Акжайыка просто БЫДЛО. Как можно материть и называть Покатилова предателем? Он в одном из интервью тепло отзывался о родном Уральске и Акжайыке, как клуб который его воспитал. Но при всем уважении Акжайык - слабый клуб, он его перерос,нужно прогрессировать. Вы должны гордиться наоборот что ваш уральский пацан дорос до уровня сборной и играет в одном из лучших клубов Казахстана
Ответить 4
 
Fankz Сегодня 22:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Юрий Павлов, это видно родственники)) тех, кто кричал такое же Логвиненко, Шомко. Вот странно, не понимают люди... но есть и настоящие болельщики, вот в Таразе гордятся тем, что Исламхан в "Кайрате"
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 21:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 823
Честно игра не понравилась,Исламхан столько ошибок,Гоу тяжёлый,вес сбрасывать..,Анене штрафовать за такую игру.Мы не этого ждали.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 22:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Жумабай Санкубаев, та же байда)) Тяжелая была игра. По ощущениям - не ждали такого сопротивления. И еще жара эта аномальная, ходить тяжко, не то что бегать. Забыли, идем дальше. Главное 3 очка взяли.
Ответить -2
 
Павел Сегодня 22:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Жумабай Санкубаев, о каком лишнем весе вы говорите? у Гоу с весом все ок бегает быстрее всех защитников и спиной к воротам играет отлично
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 823
Павел,Дорогой я не придумал,он разжирел.Ему сбросить 3-4кг ему цены не будет.в 2 раза больше забьёт.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 22:58
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Жумабай Санкубаев, вобще-то с подачи Исламхана Иса забил
Ответить 0
 
loko Сегодня 21:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 802
Против Астаны так не играет Акжайык. Что творится в КЗ футболе??? Премиальные чтоли за ничью против Кайрата от государства огромные. У Астаны игры то нет вообще. Пора открыть глаза ФФК. Сколько можно уже эти спектакли играть.
Ответить 5
 
Алтай Калимов Сегодня 21:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
С победой! Спасибо СТАС!
Ответить 1
 
Руслан Каримов Сегодня 21:34
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Кайрат уставший с Литвы прилетел, где дундук Каха выложил всю основу. A cудья... Не, я давно такого нахальства не видел. Если-бы не Стас сейчас был-бы скадал!
Ответить 0
 
Алтай Калимов Сегодня 21:37
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан Каримов,пенка левая!
Ответить 1
 
Руслан Каримов Сегодня 22:01
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Алтай Калимов, Да тут брат даже смешно спорить. Все прекрасно видно. Там вообще-то штрафной в противоположную сторону.
Ответить 1
 
Даник Сегодня 21:34
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Алматинское нытье всегда найдет, отмазки. Ваше имя бабы смазливые!
Ответить -4
 
Алтай Калимов Сегодня 21:39
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Даник,с алматы всегда начинается новое начало, в астане все зомби
Ответить 1
 
Zhas Rrr Сегодня 21:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
Даник,алматинцы как всегда в своем репертуаре)))и в этой игре виновата Астана))что кайрат забил всего один гол))ору не могу))и в прошлом году Астана была виновата когда Таразу они проиграли))и в этом году 7 или сколько там ничьих на совести Астаны)))клоунаду устроили своими коментами алматинцы)))
Ответить -2
 
Fankz Сегодня 22:47
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Zhas Rrr , интересно.., ты сам начал про свой клуб, мы даже и не упоминали))
"Не грусти, убейся об стену" )))
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Даник, когда у тебя найдется свободное, от писания постов на сайте время, то займись грамматикой. Уж очень она у тебя слабая)).
Читай классику, там так много сложноподчиненных предложений, такая глубина мысли, что постепенно и у тебя появятся свои, не менее интересные))
Ответить 0
 
loko Сегодня 21:40
Статус: МСМК
Рейтинг: 802
Четкий фол в нападении!!! Толчок!!! Просто падает игрок Акжайыка и что??? Пенальти??? Руководство Кайрата, пожалуйста, не оставте это безнаказанно и без огласки!!! Надо боротся с произволом!
Ответить 5
 
KZBOTR KZB Сегодня 21:55
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
loko,Согласен! пенальти не было даже рядом! руководству Кайрата нужно разобраться с этим бардаком в судействе! если бы не Стас! Астана бы сегодня стала победителем! вот!
Ответить 1
 
Zhas Rrr Сегодня 22:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
KZBOTR KZB,Астана и без этой вашей убогой победы ЧЕМПИОН)))плачьте )))минусуйте)))))ору с вас)))
Ответить -1
 
KZBOTR KZB Сегодня 22:08
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 245
Zhas Rrr , да я не спорю! молодцы)))! я не против кого нибудь клуба! я за справедливость!
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:42
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Zhas Rrr, о каком чемпионстве речь? )) Далеко еще до конца сезона.
И вот опять у нас непрошеныы гости на нашей ветке))) Но так и быть)) welcome.
Интересно у нас, да? ))
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:16
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
loko, толкнули Гафура, он падает, и только потом падает уралец. Пенальти в этом случае это какое-то "Know-how" )))
Разумеется, Левников даст оценку, рефери отстранят, но в случае забитого пенальти, легче от этого не стало бы((
И еще один курьезный момент: комментатор так искренне переживал за свой уралький клуб и так периодически выражал некое недовольство гостями) что было забавно
Ответить -2
 
prymypyl Сегодня 22:10
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1802
Частенько Кайрат теряет очки в таких матчах.Должна же фортуна улыбнуться почему не в этом сезоне.
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Я тоже не против клубов .... кайрат красевчики .... большики просто т.....е
Ответить 0
 
AsanKoke Сегодня 22:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Почему в астане нет адекватных БОЛЕЛЬЩИКОВ? Одни глоры и безграмотные закомплексованные ущербы.
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
AsanKoke, мы на головы здоровые и нечего не употребляем как вы .... глюков нет в голове
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 22:30
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1534
Руслан,смешной ты
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Руслан, это вы такие в натуре такие?? что же будет, если употреблять начнете? Армагеддон, не ииначе)))
Ответить 0
 
Руслан Сегодня 22:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
Fankz, у вас мания начелась начиная с 1997 года. ... один треп не какой доказухи
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 22:45
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
AsanKoke, есть норм, просто видно в отпуске Алик, например.
Ответить 0
 
Zhas Rrr Сегодня 22:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
AsanKoke,в Астане норм болельщики,это у вас там есть провокаторы которые брызги свои разбрасывают по всем углам.если Астана выйгрывает то соперники по указанию проигрывают оказывается,ну разве это не детский лепетjQuery1810265569644702744_1499618041562Кайрат выйграл минимально или сыграл в ничью то опять же приказали с Астаны чтобы играли выкладываясь против Кайрата ,от таких рассуждений только и смеяться постоянно)))7 или сколько там нечиьх у вас там? Грубо говоря сами вы потеряли скажем очков 10 в начале сезона и в этом опять же виновата Астана...так что бывайте и не плачте.сорян конечно за выражение"плачте" но это то что делают весь сезон ваши фаны,,то же самое было и в прошлом году когда Тараз выйграл вашу команду хотя ваша команда считалась явным фаворитом и этих 3-ех очков и не хватило вам,..так что умейте признавать ошибки своего клуба
Ответить 0
 
Zhas Rrr Сегодня 22:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
AsanKoke,в Астане норм болельщики,это у вас там есть провокаторы которые брызги свои разбрасывают по всем углам.если Астана выйгрывает то соперники по указанию проигрывают оказывается,ну разве это не детский лепетjQuery1810265569644702744_1499618041562Кайрат выйграл минимально или сыграл в ничью то опять же приказали с Астаны чтобы играли выкладываясь против Кайрата ,от таких рассуждений только и смеяться постоянно)))7 или сколько там нечиьх у вас там? Грубо говоря сами вы потеряли скажем очков 10 в начале сезона и в этом опять же виновата Астана...так что бывайте и не плачте.сорян конечно за выражение"плачте" но это то что делают весь сезон ваши фаны,,то же самое было и в прошлом году когда Тараз выйграл вашу команду хотя ваша команда считалась явным фаворитом и этих 3-ех очков и не хватило вам,..так что умейте признавать ошибки своего клуба
Ответить 0
 
Zhas Rrr Сегодня 22:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
AsanKoke,в Астане норм болельщики,это у вас там есть провокаторы которые брызги свои разбрасывают по всем углам.если Астана выйгрывает то соперники по указанию проигрывают оказывается,ну разве это не детский лепетjQuery1810265569644702744_1499618041562Кайрат выйграл минимально или сыграл в ничью то опять же приказали с Астаны чтобы играли выкладываясь против Кайрата ,от таких рассуждений только и смеяться постоянно)))7 или сколько там нечиьх у вас там? Грубо говоря сами вы потеряли скажем очков 10 в начале сезона и в этом опять же виновата Астана...так что бывайте и не плачте.сорян конечно за выражение"плачте" но это то что делают весь сезон ваши фаны,,то же самое было и в прошлом году когда Тараз выйграл вашу команду хотя ваша команда считалась явным фаворитом и этих 3-ех очков и не хватило вам,..так что умейте признавать ошибки своего клуба
Ответить 0
 
Zhas Rrr Сегодня 22:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 961
AsanKoke,в Астане норм болельщики,это у вас там есть провокаторы которые брызги свои разбрасывают по всем углам.если Астана выйгрывает то соперники по указанию проигрывают оказывается,ну разве это не детский лепетjQuery1810265569644702744_1499618041562Кайрат выйграл минимально или сыграл в ничью то опять же приказали с Астаны чтобы играли выкладываясь против Кайрата ,от таких рассуждений только и смеяться постоянно)))7 или сколько там нечиьх у вас там? Грубо говоря сами вы потеряли скажем очков 10 в начале сезона и в этом опять же виновата Астана...так что бывайте и не плачте.сорян конечно за выражение"плачте" но это то что делают весь сезон ваши фаны,,то же самое было и в прошлом году когда Тараз выйграл вашу команду хотя ваша команда считалась явным фаворитом и этих 3-ех очков и не хватило вам,..так что умейте признавать ошибки своего клуба
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 22:26
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5184
Самое главное) Стас молодец, Иса - самый красивый гол этого тура. Все спасибо.
Ответить 0
 