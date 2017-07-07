Гол-красавец Исаэля и сейв Покатилова после пенальти принесли "Кайрату" победу над аутсайдером КПЛ

"Точка" была назначена в концовке матча.
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Акжайыка" проиграли алматинскому "Кайрату" в домашнем матче 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 19
Акжайык - Кайрат 0:1
Голы: Исаэл - Барбоза, 58 (0:1)
Нереализованные: Перцух, 87 (0:1)
Турнирная таблица
Тур 19
Акжайык - Кайрат 0:1
Голы: Исаэл - Барбоза, 58 (0:1)
Нереализованные: Перцух, 87 (0:1)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 9 июля, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 0:1. С ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором победного гола "Кайрата" стал Исаэль. Бразилец на 60-й минуте получил проникающую передачу от капитана Бауыржана Исламхана и красивым ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Дениса Толебаева.
При этом на 87-й минуте "Кайрат" мог пропустить гол, но свою команду спас Стас Покатилов, отразивший удар нападающего Юрия Перцуха с пенальти.
На счету "Кайрата" теперь 12 побед в КПЛ-2017. С 43 очками алматинцы идут вторыми и уступают действующим чемпионам из "Астаны" пять баллов.
Что касается "Акжайыка", то уральцы не могут победить уже два месяца. На счету команды Вахида Масудова девять поражений, и с 15 очками она располагается на последнем месте, проигрывая "Актобе" строчку из-за дополнительных показателей.
В других матчах 19-го тура КПЛ "Ордабасы" победил "Шахтер" (1:0), "Атырау" проиграл "Таразу" (1:2), "Актобе" разгромил "Окжетпес" (3:0), а "Астана" обыграла "Кайсар" (2:0). Еще одна игра, в которой встретятся "Иртыш" и "Тобол", пройдет завтра, 10 июля, в Павлодаре и начнется в 20:00 по астанинскому времени.