Казахстан после побед "Кайрата" и "Иртыша" вошел в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона

Казахстан в этом сезоне уже набрал 1,125 очка.
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Казахстан благодаря победам алматинского "Кайрата" и павлодарского "Иртыша", а также ничьей шымкентского "Ордабасы" расположился на десятом месте в рейтинге еврокубкового сезона 2017/2018 годов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0), а "Ордабасы" покинул Лигу Европы, проиграв по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0).
Таким образом, "Кайрат" и "Иртыш" заработали по 0,500 очка, а "Ордабасы" - 0,125 балла. Благодаря этому Казахстан набрал в сумме 1,125 очка и замкнул ТОП-10. Лидирует в рейтинге Англия - 2,285 очка. За ней расположились Лихтенштейн - 2,000, Испания и Германия - 1,714, Италия, Франция и Португалия - 1,333, Словакия и Мальта - 1,250.
За Казахстаном с 1,000 очка следуют Дания, Польша, Израиль, Азербайджан, Ирландия, Босния и Герцеговина, а также Македония.
Стоит отметить, что во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3).
Напомним, что прошлый еврокубковый сезон Казахстан завершил на 28-й строчке. А сейчас с учетом нынешнего сезона имеет в своем активе 15,000 баллов, что позволило подняться на 26 место в клубном рейтинге УЕФА.