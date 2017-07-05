Казахстан после побед "Кайрата" и "Иртыша" вошел в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона

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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Атлантас Кайрат 1:2
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 21:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 0:1
Болгария Казахстан 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 21:30
Краснодар Славия П 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 0:1
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 16:30
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Казахстан после побед "Кайрата" и "Иртыша" вошел в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона

Казахстан в этом сезоне уже набрал 1,125 очка.

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6 Комментариев
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Фото с сайта ФК "Иртыш"

Казахстан благодаря победам алматинского "Кайрата" и павлодарского "Иртыша", а также ничьей шымкентского "Ордабасы" расположился на десятом месте в рейтинге еврокубкового сезона 2017/2018 годов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде алматинский клуб в обоих матчах победил литовский "Атлантас" (6:0, 2:1), "Иртыш" дважды обыграл болгарский "Дунав" (1:0, 2:0), а "Ордабасы" покинул Лигу Европы, проиграв по сумме двух встреч боснийскому "Широки Бриегу" (0:2, 0:0).

Таким образом, "Кайрат" и "Иртыш" заработали по 0,500 очка, а "Ордабасы" - 0,125 балла. Благодаря этому Казахстан набрал в сумме 1,125 очка и замкнул ТОП-10. Лидирует в рейтинге Англия - 2,285 очка. За ней расположились Лихтенштейн - 2,000, Испания и Германия - 1,714, Италия, Франция и Португалия - 1,333, Словакия и Мальта - 1,250.

За Казахстаном с 1,000 очка следуют Дания, Польша, Израиль, Азербайджан, Ирландия, Босния и Герцеговина, а также Македония. 

Стоит отметить, что во втором раунде "Кайрат" встретится с албанским "Скендербеу", прошедшим андоррский клуб "Сан-Хулиа" (1:0, 5:0). Соперником "Иртыша" станет сербская "Црвена Звезда", которая была сильнее мальтийской "Флорианы" (2:0, 3:3).

Напомним, что прошлый еврокубковый сезон Казахстан завершил на 28-й строчке. А сейчас с учетом нынешнего сезона имеет в своем активе 15,000 баллов, что позволило подняться на 26 место в клубном рейтинге УЕФА.

  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Rassul Talapov Сегодня 19:43
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
А сколько должно быть баллов, чтобы и чемпион лиги, и чемпион кубка мог участвовать в ЛЧ???
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У М Сегодня 19:45
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Этот рейтинг ни о чем не говорит, в нем Лихтенштейн и Мальта карлики и в географическом и футбольном плане находятся в десятке
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123 Сегодня 19:47
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1836
Орда - , дальше нецензурная лексика.
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Rassul Talapov Сегодня 19:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
У М, рейтинг этот важен, просто клубы -- гранды еще не начали свои игры, поэтому и наши, и лихтенштейн впереди на данный момент. Следуя из рейтинга, набора баллов -- определяются количество клубов одной страны, которые будут представлять в лч и ле.
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Blackwolf ! Сегодня 20:00
Статус: МСМК
Рейтинг: 898
Rassul Talapov ,....просто наши , должны понять ИГРЫ НА ЕВРОКУБКАХ ....это деньги и не из бюджета ! А с казны УЕФА !!! Чем выше и дольше ....ТЕМ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ! В ЕВРО , В ВАЛЮТЕ , А НЕ В теньгушках ! ! !
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Rassul Talapov Сегодня 19:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 850
Только вот сколько надо набрать баллов, чтобы от нашей страны 2 команды отбирались в лч, и 3 команды в ле???
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