Также она занимается тайским боксом.
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Eurosport показал 12 "секси" фото казахстанской волейболистки Татьяны Демьяновой, которая в этом году вместе со своим клубом "Куаныш" дебютировала в Национальной лиге Казахстана.
Материал на одном из самых популярных порталов мира вышел под названием "12 секси фото Тани из Казахстана, которая никогда не роняет мячик в реку". Также Eurosport отмечает "Потому что девушка играет в волейбол".
"Татьяна Демьянова играет за петропавловский клуб "Куаныш", который в 2016 году победил в высшей лиге Казахстана, а теперь проводит матчи в Национальной лиге. У Татьяны в инстаграме 7 880 подписчиков. Рост Тани - 180 сантиметров. Также Татьяна занимается тайским боксом. Любимый боксер девушки - Флойд Мейвезер", - пишет Eurosport.
Напомним, что Демьянова является номинанткой на звание "Самая сексуальная спортсменка Казахстана" в 2017 году по версии Vesti.kz. Помимо нее, уже известны пять претенденток. Это представительница легкой атлетики Варвара Назарова, рафтингистка Александра Тисленок, пловчиха Эльмира Айгалиева, девушка-боксер Ангелина Лукас и представительница бодибилдинга Юлия Фурманчук.
Стоит отметить, что каждую неделю будут представлены две номинантки, всего их будет 12. В материалах действующие спортсменки расскажут, как для них прошел 2017 год и чего они хотят добиться в 2018. Также можно будет посмотреть самые крутые фото участниц. В итоге 18 декабря на Vesti.kz будет дан старт голосованию, которое и определит самую сексуальную спортсменку Казахстана в 2017 году.
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