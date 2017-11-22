Почему Головкину не нужно переходить во второй средний вес

В сентябре в Лас-Вегасе GGG свел вничью поединок против мексиканца "Канело" Альвареса.

Разговоры о смене казахстанским боксером Геннадием Головкиным дивизиона в пользу более тяжелого начались давно. Связано это было прежде всего со сложностями заключить настоящий контракт с хорошим соперником. Не исключено, что GGG подумывал о переходе во второй средний вес, однако сейчас этого делать точно не стоит. Подробности в материале Vesti.kz.



Все помнят истории о "потере ручки", об огромном желании чуть ли не каждого средневеса биться с казахстанцем. Только вот все заканчивалось на просторах социальных сетей - на реальный шаг практически никто не был способен. Подобная тенденция ставила Головкина в довольно затруднительное положение. Да, карьеру продолжать надо было, но и драться с кем попало так себе вариант.



На тот момент переход во второй средний вес рассматривался в качестве спасительной комбинации. Подобрался даже достойный соперник в лице Хильберто Рамиреса из Мексики. Именно с ним можно было устроить и хороший бой, и получить приличный чек

после поединка.







Его промоутер - Боб Арум - не стал бы чинить преграды в организации встречи. Более того, он неоднократно высказывался о готовности свести боксеров в ринге. И наверняка между двумя командами начинались предварительные переговоры. Рамирес рассматривается в качестве будущей суперзвезды. И брошенные вызовы Головкину вполне логичны - бой на самом деле мог бы стать определяющим.



Но хорошо, что перехода в итоге не произошло. Мы все-таки за большие свершения, особенно когда до них остался один пояс WBO. Плюс все-таки началась история противостояния с другим мексиканцем - Саулем Альваресом. Эта "сага" способна перечеркнуть все противостояния во втором среднем весе, доступные на сегодняшний день.







Тем не менее, за рубежом вновь спрашивают GGG о его планах на дивизион выше. Вторую волну подобных вопросов и интереса спровоцировал простой в переговорах между командами казахстанца и "Канело" относительно проведения реванша.



Конкретно сейчас переход и вовсе не имеет смысла. То, что затягиваются переговоры, не означает полную отмену поединка с Альваресом. Вторая встреча будет однозначно. Либо в мае, либо в сентябре. И Сауль к "ответке" вовсе сможет подойти с поясом. Ну, если канадец Давид Лемье отберет титул чемпиона мира WBO у британца Билли Джо Сондерса (в таком случае весной Golden Boy проведет бой между своими клиентами - Лемье и Альваресом).







Все равно во втором среднем весе сейчас свои разборки. И Головкин просто, мягко говоря, не к месту. Осенью этого года стартовала Всемирная боксерская суперсерия, на которой представлены практически все лучшие бойцы дивизиона. Те же британцы Крис Юбенк-младший, Джордж Гроувз, Каллум Смит. Поединки с ними были бы довольно привлекательными, но для этого придется подождать.



Так что нет никаких резонных и срочных причин для смены категории. Ради чего? Намного перспективнее завершить все дела в среднем весе. Особенно, учитывая, что для тотальной "зачистки" остался буквально один бой. А потом уже можно приступить и к экспериментам. Рамирес в свои 26 лет точно может подождать.



Тем более, что сейчас до 160 фунтов превращается в "горячий" дивизион. Появились новые интересные бойцы, способные составить конкуренцию, обладающие возможностями для зрелищного поединка.



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Фото с сайтов Boxing News (1), USA Today (2), 15Rounds (3), Complex (4)