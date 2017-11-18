Я готов провести бой с "Канело" в Мексике - Геннадий Головкин

Их первый поединок прошел в американском Лас-Вегасе.
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Бой Головкин - Альварес. Фото Reuters©
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) заявил, что готов встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) в его родной Мексике.
Во время интервью на ESPN Deportes ведущий спросил у Головкина, как он смотрит на то, чтобы провести поединок на знаменитом стадионе "Ацтека" в Мехико.
"На самом деле - отличная идея. Я очень хотел бы провести бой на "Ацтеке" и, думаю, готов к этому. Если "Канело" захочет, то, конечно, я буду за такой вариант. Но мы сначала должны узнать его мнение", - сказал Головкин.
Отметим, что именно "Ацтеке" принадлежит рекорд по количеству зрителей на боксерском бое. В феврале 1993 года за досрочной победой мексиканской легенды Хулио Сезара Чавеса (107-6-2, 86 КО) над американцем Грегом Хогеном (40-10-1, 13 КО) наблюдали 132 тысячи 147 человек.
Построенная в 1966 году "Ацтека" по-прежнему удерживает статус самого вместительного стадиона, но теперь на ее трибунах может разместиться максимум 105 тысяч зрителей.
Первый бой между Головкиным и Альваресом, прошедший в сентябре и закончившийся ничьей, установил рекорд посещаемости арены T-Mobile в Лас-Вегасе - 22 358 зрителей.
Второй бой Головкина с Альваресом может состояться в мае 2018 года. На него претендуют Лас-Вегас и Даллас, где готовы предложить 80-тысячный стадион AT&T.
Во время интервью на ESPN Deportes ведущий спросил у Головкина, как он смотрит на то, чтобы провести поединок на знаменитом стадионе "Ацтека" в Мехико.
"На самом деле - отличная идея. Я очень хотел бы провести бой на "Ацтеке" и, думаю, готов к этому. Если "Канело" захочет, то, конечно, я буду за такой вариант. Но мы сначала должны узнать его мнение", - сказал Головкин.
Отметим, что именно "Ацтеке" принадлежит рекорд по количеству зрителей на боксерском бое. В феврале 1993 года за досрочной победой мексиканской легенды Хулио Сезара Чавеса (107-6-2, 86 КО) над американцем Грегом Хогеном (40-10-1, 13 КО) наблюдали 132 тысячи 147 человек.
Построенная в 1966 году "Ацтека" по-прежнему удерживает статус самого вместительного стадиона, но теперь на ее трибунах может разместиться максимум 105 тысяч зрителей.
Первый бой между Головкиным и Альваресом, прошедший в сентябре и закончившийся ничьей, установил рекорд посещаемости арены T-Mobile в Лас-Вегасе - 22 358 зрителей.
Второй бой Головкина с Альваресом может состояться в мае 2018 года. На него претендуют Лас-Вегас и Даллас, где готовы предложить 80-тысячный стадион AT&T.