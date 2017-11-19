Головкину подобрали достойных соперников во втором среднем весе

Сам GGG готов подняться ради стоящего предложения.
Вчера 20:03
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Фото: vk.com/ggolovkin
Чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) подобрали достойных соперников на случай его перехода во второй средний вес.
Ранее сам Головкин заявил, что рассматривает идею перехода в 168 фунтов, если получит стоящее предложение. Как отмечает BoxingScene.com, для казахстанского боксера есть несколько достойных вариантов во втором среднем весе, и большинство из них можно отыскать в Великобритании.
"Три топовых имени в данный момент задействованы во Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Крис Юбенк-младший и Джордж Гроувз сразятся в объединительном бою за титулы WBA и IBO, а обязательный претендент по линии WBC Каллум Смит встретится с Юргеном Бремером. Затем есть чемпион мира по версии IBF Джеймс ДиГейл, также британец. Два других чемпиона выступают в США - обладатель титула WBC Давид Бенавидес и король WBO Хильберто Рамирес.
Одно время ходили разговоры о потенциальном поединке Головкина и Рамиреса. Тогда оба боксера находились "под зонтом" у НВО. Теперь бои Рамиреса транслируются на ESPN в рамках эксклюзивного договора телеканала с компанией Top Rank, продвигающей мексиканца", - говорится в заметке.
На данный момент Головкин пытается договориться о матче-реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), который может состояться в мае 2018 года. Первый бой, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе, боксеры свели вничью.
Ранее сам Головкин заявил, что рассматривает идею перехода в 168 фунтов, если получит стоящее предложение. Как отмечает BoxingScene.com, для казахстанского боксера есть несколько достойных вариантов во втором среднем весе, и большинство из них можно отыскать в Великобритании.
"Три топовых имени в данный момент задействованы во Всемирной боксерской суперсерии. В полуфинале Крис Юбенк-младший и Джордж Гроувз сразятся в объединительном бою за титулы WBA и IBO, а обязательный претендент по линии WBC Каллум Смит встретится с Юргеном Бремером. Затем есть чемпион мира по версии IBF Джеймс ДиГейл, также британец. Два других чемпиона выступают в США - обладатель титула WBC Давид Бенавидес и король WBO Хильберто Рамирес.
Одно время ходили разговоры о потенциальном поединке Головкина и Рамиреса. Тогда оба боксера находились "под зонтом" у НВО. Теперь бои Рамиреса транслируются на ESPN в рамках эксклюзивного договора телеканала с компанией Top Rank, продвигающей мексиканца", - говорится в заметке.
На данный момент Головкин пытается договориться о матче-реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), который может состояться в мае 2018 года. Первый бой, состоявшийся 16 сентября в Лас-Вегасе, боксеры свели вничью.