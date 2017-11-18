Головкин высказался о смене весовой категории и сроках завершения карьеры

В сентябре в Лас-Вегасе GGG свел вничью поединок против мексиканца "Канело" Альвареса.
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, высказался о смене весовой категории и сроках завершения карьеры.
"Мне комфортно в лимите среднего веса, но если во втором среднем будут интересные предложения, то я готов, - сказал Головкин в интервью ESPN Deportes. - Я хотел бы боксировать еще долго, три или пять, но иногда один удар может изменить всю жизнь. Все поменяться может даже в следующем бою".
Свой последний бой Головкин провел 16 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО). Боксеры не смогли выявить победителя - по итогам 12 раундов была объявлена ничья.
Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. Сам Головкин заявил, что готов провести бой с "Канело" в Мексике, куда казахстанский боксер прибыл накануне.
"Мне комфортно в лимите среднего веса, но если во втором среднем будут интересные предложения, то я готов, - сказал Головкин в интервью ESPN Deportes. - Я хотел бы боксировать еще долго, три или пять, но иногда один удар может изменить всю жизнь. Все поменяться может даже в следующем бою".
Свой последний бой Головкин провел 16 сентября в Лас-Вегасе против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО). Боксеры не смогли выявить победителя - по итогам 12 раундов была объявлена ничья.
Стороны ведут переговоры о реванше, который ожидается в мае следующего года. Сам Головкин заявил, что готов провести бой с "Канело" в Мексике, куда казахстанский боксер прибыл накануне.