Президент Golden Boy рассказал о желающих принять реванш Головкин - "Канело"

Их первый бой прошел в Лас-Вегасе при аншлаге на арене T-Mobile.
Сегодня 08:20
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Фото с сайта telegraph.co.uk
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, где может пройти матч-реванш между его подопечным мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
Основным кандидатом считается арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая в сентябре этого года и принимала первый бой Головкина и "Канело", завершившегося ничьей.
Однако, по словам Гомеса, существует вероятность того, что их второй поединок может пройти за пределами Лас-Вегаса на одном из стадионов, способном принять тысячи болельщиков.
"Джерри Джонс (владелец клуба НФЛ "Даллас Ковбойз", проводящего домашние игры на 80-тысячном AT&T Stadium) хочет встретиться с нами, как и представители Madison Square Garden в Нью-Йорке. Они сказали нам: "Слушайте, мы серьезно настроены, мы действительно хотим принять реванш, давайте встретимся". Мы собираемся дать им возможность, встретиться и сесть с ними за стол переговоров", - заявил Гомес, слова которого приводит TheBoxingTribune.com.
Промоутер Головкина Том Леффлер также высказывался за проведение реванша с "Канело" в другом городе. В то же время он признался, что при выборе места проведения боя все будет зависеть от финансовой ситуации, добавив, что GGG готов вновь поехать в Лас-Вегас.
Бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль считает, у конкурентов Лас-Вегаса мало шансов в борьбе за право принять реванш, который ожидается в мае следующего года.
Основным кандидатом считается арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая в сентябре этого года и принимала первый бой Головкина и "Канело", завершившегося ничьей.
Однако, по словам Гомеса, существует вероятность того, что их второй поединок может пройти за пределами Лас-Вегаса на одном из стадионов, способном принять тысячи болельщиков.
"Джерри Джонс (владелец клуба НФЛ "Даллас Ковбойз", проводящего домашние игры на 80-тысячном AT&T Stadium) хочет встретиться с нами, как и представители Madison Square Garden в Нью-Йорке. Они сказали нам: "Слушайте, мы серьезно настроены, мы действительно хотим принять реванш, давайте встретимся". Мы собираемся дать им возможность, встретиться и сесть с ними за стол переговоров", - заявил Гомес, слова которого приводит TheBoxingTribune.com.
Промоутер Головкина Том Леффлер также высказывался за проведение реванша с "Канело" в другом городе. В то же время он признался, что при выборе места проведения боя все будет зависеть от финансовой ситуации, добавив, что GGG готов вновь поехать в Лас-Вегас.
Бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль считает, у конкурентов Лас-Вегаса мало шансов в борьбе за право принять реванш, который ожидается в мае следующего года.