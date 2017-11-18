Эксперт ESPN объяснил, почему у конкурентов Лас-Вегаса мало шансов заполучить реванш Головкина и "Канело"

Их первый бой установил рекорд посещаемости на арене T-Mobile.
Вчера 15:51
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Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился мнением относительно того, где может пройти матч-реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
На право принять этот бой претендует три города. Фаворитом считается арена T-Mobile в Лас-Вегасе, на которой и состоялся первый бой Головкин и "Канело", завершившийся спорной ничьей. Также в числе претендентов AT&T Stadium в Далласе и Madison Square Garden в Нью-Йорке.
"Тут все дело в деньгах. Они заработали около 27 миллионов долларов на билетах на T-Mobile. Поединки на стадионе в Далласе приносили максимум шесть-семь миллионов. Так что дело только в деньгах и всегда в них", - написал Рафаэль в своем чате на ESPN.
Добавим, что бой Головкина с Альваресом установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.
Стороны уже ведут переговоры о реванше. По словам промоутера "Канело", они хотят провести второй бой 5 мая следующего года также в Лас-Вегасе.
На право принять этот бой претендует три города. Фаворитом считается арена T-Mobile в Лас-Вегасе, на которой и состоялся первый бой Головкин и "Канело", завершившийся спорной ничьей. Также в числе претендентов AT&T Stadium в Далласе и Madison Square Garden в Нью-Йорке.
"Тут все дело в деньгах. Они заработали около 27 миллионов долларов на билетах на T-Mobile. Поединки на стадионе в Далласе приносили максимум шесть-семь миллионов. Так что дело только в деньгах и всегда в них", - написал Рафаэль в своем чате на ESPN.
Добавим, что бой Головкина с Альваресом установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.
Стороны уже ведут переговоры о реванше. По словам промоутера "Канело", они хотят провести второй бой 5 мая следующего года также в Лас-Вегасе.