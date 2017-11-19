"Не Лас-Вегасом единым". Промоутер Головкина выступил за проведение реванша с "Канело" в другом городе

На право принять их второй бой претендуют еще два города.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер высказал позицию команды казахстанского боксера относительного того, что реванш с мексикацнем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) может вновь пройти в Лас-Вегасе.



Их первый бой состоялся 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была объявлена спорная ничья. При этом бой Головкина и Альвареса установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena и стал третьим в списке самых доходных по продаже билетов в Неваде.



По словам Леффлера, он хотел бы провести второй бой Головкина и "Канело" не в Лас-Вегасе, а в другом городе.



"Даллас (AT&T Stadium) и Madison Square Garden (в Нью-Йорке) проявили большой интерес к реваншу, но все зависит от экономической ситуации. Лично я думаю, что было бы здорово провести бой в другом городе, для другой аудитории. Однако, если у нас на выбор будет только Лас-Вегас, то Геннадий отправится туда и во второй раз", - сказал Леффлер в беседе с ESPN Deportes.



Ранее промоутер Головкина отметил, что многие уже дали "зеленый свет" на проведение реванша, и теперь они ждут ответа только от "Канело". Сам GGG заявил, что если мексиканец не захочет драться, то он предпочтет провести бой с чемпионом WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом (25-0, 12 КО). У британца на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38-3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.