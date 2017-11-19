Если "Канело" не желает драться, то я хотел бы провести бой за титул WBO - Головкин

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
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Арсенал Тоттенхэм 2:0
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Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
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Леганес Барселона 0:3
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Атлетико М Реал М 0:0
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Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
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Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
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Верея Этар 2:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
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Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 23:00
Бешикташ Порту 23:00
Наполи Шахтер Д 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 22:30
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Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
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Темиртау Арлан 19:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 0:0
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
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Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
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Темиртау Арлан 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
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Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Депортиво Атлетик 17:00
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Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
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Локомотив М Копенгаген 22:00
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Иран Катар 19:30
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
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Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Если "Канело" не желает драться, то я хотел бы провести бой за титул WBO - Головкин

Недостающий GGG пояс принадлежит Сондерсу, который 16 декабря проведет его защиту.

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18 Комментариев
Фото с сайта boxingscene.com
Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) рассказал о своих планах на тот случай, если ему не удастся договориться о реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).

"Я хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но я знаю, что это сложно. Если "Канело" не захочет драться, то я, очевидно, хотел бы объединить все титулы в среднем весе. Я не могу оказывать давление на чемпиона WBO, но если он захочет, то я готов. Моя мечта - заполучить все титулы", - сказал Головкин в интервью ESPN Deportes.

Добавим, что поясом чемпиона WBO в среднем весе - единственным, которого не достает в коллекции Головкина, - владеет британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО). У последнего на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38-3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.

В то же время промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя отмечал, что переговоры по реваншу с Головкиным возобновятся как раз после боя Сондерс - Лемье.
  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
Nurkhat Begenov Сегодня 08:51
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
http://www.fifplay.com/fifa-19-leagues-vote/comment-page-2/#comment-302081 Уважаемые любители и болельщики Казахстанского футбола и компьютерной игры «ФИФА». Благодарю всех кто отдавали свой голоса за наш родной КПЛ для ее добавления в следующий сезон знаменитой игры «ФИФА 19», благодаря тому что мы не остались на стороне и сплочившись в кулак показали всю суперпуперактивность Казахских болельщиков, ЗА КАКИХ-ТО 4-5 ДНЕЙ, НАШ КПЛ СКОРОСТЬЮ СВЕТА ВЫЙДЯ НА ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ БОЛЕЕ ЧЕМ СТА ЛИГ МИРА, НЕ ТО ЧТО УДЕРЖИВАЕТ ЕЕ, А ЛЕТИТ ЕЩЕ ВЫШЕ РАКЕТНОЙ СКОРОСТЬЮ!!! УРА! УРА! УРА! Давайте еще немного поактивничаем до закрытия голосования, и бедет нам счастье в следующем сезоне потграть за своих игроков и клубов в игре!!!
Ответить 0
 
Марат Ахметжанов Сегодня 08:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 798
После боя с Канело надо было сразу договариваться с Сондерсом,ведь знали что команда Канелы будет включать заднюю
Ответить 2
 
Murat Kulanbai Сегодня 15:45
Статус: Профи
Рейтинг: 441
Марат Ахметжанов, почему один Сондерс, ведь есть куча обязательных претендентов которые ждут своего боя с Головкиным. Они ведь могут потребовать отобрать у Головкина пояс, как он требовал отобрать пояс ВБС у Канело.
Ответить 0
 
Каппас Жакупов Сегодня 09:10
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2568
После первого боя, в тот же день я писал, что второй наврятле состоится. С каждым днем было понятно, что Сауль ищет любую лазейку, чтобы поединок не состоялся. Гена сделал большую ошибку, что не согласился на декабрь с БДС. Том ведёт неправильную политику.
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M585 Сегодня 09:53
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
Каппас Жакупов,+100500! Все понимают что реванш в приоритете, и что он скорее всего состоится в Сентябре 2018г. А с Билли Джо надо было сразу договариваться, пока тот был готов и искал этого боя. А теперь хитрый лис ОДЛХ уже положил свои руки на пояс WBO. Я почти уверен что титул уйдет к Лемье, всеми правдами и неправдами. Оскар готовит этот пояс для Канелло. После того как Лемье побьет Дждипсика, в мае будет бой Лемье/Канелло, и уже в сентябре "супер-мега-файт" за звание Абсолютного чемпиона мира! А у Лефлера здесь такое же КПД как у пугало в кукурузном поле - присутствует для виду.
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Ерсин Саулетов Сегодня 12:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1124
Каппас Жакупов, Леффлеру надо быть умнее и хитрее ОДЛХ, надо что то делать! а выход есть надо сделать так чтоб бой Лемье и БДС не состоялся, допустим БДС вдруг получит травму перед боем, как это было уже у него (БДС) и тогда можно будет что то предпринять Леффлеру (договорится с командой БДС) и организовать бой за абсолют!!! как говорится с волками жить-по-волчьи выть!!!
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KAIRAT Сегодня 09:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7085
Том зациклился на канело.или делает нарочно все.идя на поводу де ла хоий. Когда сондерс звал гену на бой в декабре.ему оставалось бы только подписать контракт. Одно понятно леффлер пляшет под дудку оскара.в итоге по ерял и канело и билли джо.а оскар получил все свое. Уберег золотого птенца и поборется за титул WBO. Которому безуспешно тянется геннадий.СЦууука том.
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M585 Сегодня 09:59
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
KAIRAT ,почему Гена не видит что Лефлер играет в свою игру...С ним Гена только время потерял! По пол года ждать соперников, выходить с ними на невыгодных условиях...Со всего этого выигрывают только Голден Бой, Гена стареет, теряет время, а они тем веременем планомерно продвигают свою рыжую Приму, готовят его к бою за Абсолюта! Когда Гена уже год назад мог стать Абсолютом!
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Занга Semey Сегодня 10:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2359
M585,если бы не Том Леффлер, мир вообще не узнал бы кто такой GGG. В свое время и Боб Арум и ОДЛХ отказались сотрудничать с никому неизвестным Геннадием из Казахстана считая его бесперспективным боксером. И только Том Леффлер увидел потенциал Геннадия и предложил Геннадию свое сотрудничество. Том Леффлер привел GGG к 1-му месту Р4Р короля мирового бокса! Весь мир, все мировые специалисты признают GGG лучшим боксером в мире, а вы говорите, что промоутер Том Леффлер не работает? Не смешите людей. Том Леффлер из никого сделал GGG звездой номер 1 в мире.
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M585 Сегодня 10:38
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1765
Занга Semey, по мне так, Гене не повезло с промоутером. Будь на месте Лефлера более цепкий и шустрый промоутер, то результат Геннадия был бы разы выше чем сейчас. Посмотрите как продвигают Ломаченко, он уже в третьем бою на профи ринге, завовал титул WBO. А Лефлер соглашается на кабальные условия, несмотря на то что у Геннадия три основных титула, а это без пяти минут абсолютный чемпион. Гене надо было менять Лефлера на взлете своей карьеры.
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Timur Sultanov Сегодня 09:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 722
Каппас. Не Том, а Гена. Ибо сам Гена говорил что Том менеджер его промоушена и делает то, что скажет он. Том всего лишь исполнитель.
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Дулат Даулеткелдин Сегодня 10:45
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Лефлер поднял поднял огромный куш на бое с рыжим,теперь еще хочет!Если пояс останется у Сондерса надо дожимать его,дать ему сколько хочет,ведь есть Возможность,и ВПЕРЕД к МЕЧТЕ!!! ГЕНА АЛГА,Лефлер не Тормози!!!
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Дмитрий Воронцов Сегодня 10:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 110
Сколько раз уже писал редакторам....нет у ГГГ поражений!!! Исправьте в статье Генадий Головкин (37-0-1)
Ответить 0
 
Рахимов Аскар Сегодня 11:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 781
Дмитрий Воронцов, а где Вы видите поражение?
Всегда идет 37 (победы) потом поражения (0) и затем ничьи (1)
Ответить 0
 
Ануар Сатжан Сегодня 11:09
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Не надо было говорить раньше, что Головкин самый активный чемпион. По два боя еле-еле проводит уже который год
Ответить -1
 
Доғалан Райыс Сегодня 13:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 243
Кажется с этим поясом Гену мексиканцы (оба продюсера) специально опрокинули...Альварес ведь все таки свой и для Лефлера..... а то что раскручивают в Мексике, это правильно, так как бьется 1 мексиканец, и 2 мексиканца продюсера....
Ответить 0
 
Ерлан Аханов Сегодня 14:48
Статус: Профи
Рейтинг: 418
Поезд уехал Гена.
Ответить -1
 