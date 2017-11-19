Если "Канело" не желает драться, то я хотел бы провести бой за титул WBO - Головкин

Недостающий GGG пояс принадлежит Сондерсу, который 16 декабря проведет его защиту.
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Фото с сайта boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) рассказал о своих планах на тот случай, если ему не удастся договориться о реванше с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Я хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но я знаю, что это сложно. Если "Канело" не захочет драться, то я, очевидно, хотел бы объединить все титулы в среднем весе. Я не могу оказывать давление на чемпиона WBO, но если он захочет, то я готов. Моя мечта - заполучить все титулы", - сказал Головкин в интервью ESPN Deportes.
Добавим, что поясом чемпиона WBO в среднем весе - единственным, которого не достает в коллекции Головкина, - владеет британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО). У последнего на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38-3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
В то же время промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя отмечал, что переговоры по реваншу с Головкиным возобновятся как раз после боя Сондерс - Лемье.
"Я хотел бы проводить по три-четыре боя в год, но я знаю, что это сложно. Если "Канело" не захочет драться, то я, очевидно, хотел бы объединить все титулы в среднем весе. Я не могу оказывать давление на чемпиона WBO, но если он захочет, то я готов. Моя мечта - заполучить все титулы", - сказал Головкин в интервью ESPN Deportes.
Добавим, что поясом чемпиона WBO в среднем весе - единственным, которого не достает в коллекции Головкина, - владеет британец Билли Джо Сондерс (25-0, 12 КО). У последнего на 16 декабря в Канаде намечена защита титула в бою с местным боксером Давидом Лемье (38-3, 33 КО), который в 2015 году досрочно проиграл Головкину и потерял титул IBF.
В то же время промоутер "Канело" Оскар Де Ла Хойя отмечал, что переговоры по реваншу с Головкиным возобновятся как раз после боя Сондерс - Лемье.