Я чувствую, что победил. Не буду обещать нокаут, но второй бой с "Канело" будет интереснее - Головкин

Казахстанец заявил, что готов встретиться с мексиканцем в мае.
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Бой Головкин - Альварес. Фото Wall Street Journal
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) во время визита в Мексику посетил студию телеканала ESPN Deportes.
Главной темой беседы стал его последний бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который проходил 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.
"Я не знаю, будет ли второй бой. Скорее, вам нужно спросить его. Я-то готов и согласен на май", - сказал Головкин, которого удивляет, почему второй бой до сих пор не согласован, хотя первый поединок собрал 1,5 миллиона платных трансляций (PPV) и принес доход в 27 миллионов долларов от билетов.
Также Головкин выразил недоумение словами Альвареса и его команды, которые считают себя победителями боя.
"Меня удивляют его слова о победе, он же ведь меня не побил. Не думаю, что ему было комфортно на ринге. У нас получился хороший бой, но второй, считаю, будет намного интереснее".
По мнению Головкина, во втором бою он будет выглядеть лучше. Казахстанец, однако, воздержался от громких заявлений.
"Полагаю, мне просто нужно время (чтобы побить его). Я чувствую, что выиграл первый поединок. Я не буду говорить, что нокаутирую его, потому что мы соревнуемся в жестоком спорте. Это будет трудный поединок для нас обоих", - заявил Головкин.
Ранее промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, пообещал, что второй бой Головкина и "Канело" пройдет 5 мая - в день национального мексиканского праздника Синко де Майо.
В Мексику Головкин прибыл накануне. У него запланировано несколько мероприятий в этой стране, а после прилета он успел побывать на матче по американскому футболу, где удостоился оваций.
Главной темой беседы стал его последний бой против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), который проходил 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей.
"Я не знаю, будет ли второй бой. Скорее, вам нужно спросить его. Я-то готов и согласен на май", - сказал Головкин, которого удивляет, почему второй бой до сих пор не согласован, хотя первый поединок собрал 1,5 миллиона платных трансляций (PPV) и принес доход в 27 миллионов долларов от билетов.
Также Головкин выразил недоумение словами Альвареса и его команды, которые считают себя победителями боя.
"Меня удивляют его слова о победе, он же ведь меня не побил. Не думаю, что ему было комфортно на ринге. У нас получился хороший бой, но второй, считаю, будет намного интереснее".
По мнению Головкина, во втором бою он будет выглядеть лучше. Казахстанец, однако, воздержался от громких заявлений.
"Полагаю, мне просто нужно время (чтобы побить его). Я чувствую, что выиграл первый поединок. Я не буду говорить, что нокаутирую его, потому что мы соревнуемся в жестоком спорте. Это будет трудный поединок для нас обоих", - заявил Головкин.
Ранее промоутер Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы Альвареса, пообещал, что второй бой Головкина и "Канело" пройдет 5 мая - в день национального мексиканского праздника Синко де Майо.
В Мексику Головкин прибыл накануне. У него запланировано несколько мероприятий в этой стране, а после прилета он успел побывать на матче по американскому футболу, где удостоился оваций.