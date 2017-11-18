Стали известны детали визита Геннадия Головкина в Мексику

Казахстанец уже бывал в этой стране.
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Телеканал ESPN Deportes узнал подробные детали визита чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) в Мексику.
В эту страну Головкин приехал накануне вместе с промоутером Томом Леффлером и тренером Абелем Санчесом. Отметим, что Санчес - мексиканец по происхождению: он родился в Тихуане, но в шестилетнем возрасте с семьей эмигрировал в США.
В Мексику Головкин прибыл по приглашению президента Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулеймана. В октябре GGG из-за семейных дел не смог вырваться на ежегодную Конвенцию WBC в Баку, поэтому пообещал функционеру посетить его страну.
Сегодня, 20 ноября, Головкин, по традиции, посетит одну из больниц в Мехико, а на завтра запланирована его пресс-конференция для местных журналистов. Ранее также стало известно, что в ходе визита он сделает пожертвование в фонд пострадавшим от сентябрьского землетрясения.
Сразу после прилета в Мехико Головкин вместе с Санчесом и Леффлером побывал на матче по американскому футболу на стадионе "Ацтека". В перерыве игры НФЛ между командами "Нью-Ингленд Пэтриотс" и "Окленд Рэйдерс" казахстанский боксер вместе с другими знаменитостями вышел в центр поля и удостоился оваций за поддержку пострадавших от землетрясения.
Отметим, что Головкин уже посещал Мексику в 2014 году. Чемпион мира называет свой стиль бокса мексиканским, а среди его фанатов есть мексиканцы, которые поддерживали GGG даже в бою со своим земляком Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО). Их поединок прошел в сентябре в Лас-Вегасе и завершился ничьей.