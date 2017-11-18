Промоутер Альвареса назвал наиболее вероятное время и место проведения реванша с Головкиным

Де Ла Хойя советует обязательно посмотреть этот бой.
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Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), Оскар Де Ла Хойя уверен, что реванш против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) состоится, сообщает boxingscene.com.
"Мы работаем над тем, чтобы реванш Головкин - Альварес прошел на Синко де Майо (5 мая - прим. ред.) в следующем году в Лас-Вегасе на том же месте - на T-Mobile Arena. Этот бой определенно состоится. Это будет грандиозный бой. Если вы не видели первый бой, дождитесь второго", - сказал Де Ла Хойя.
Отметим, что ранее сам Альварес заявил, что пока нельзя точно утверждать, что реванш состоится. Мексиканец хочет отдохнуть.
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Напомним, первый бой Головкин - Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована спорная ничья. Этот результат позволил Головкину защитить титулы, но прервал его победную серию. Недавно Golden Boy объявила, что "Канело" проведет следующий бой 5 мая.
Фото с сайта boxingscene.com