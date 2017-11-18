Сейчас я хочу отдохнуть. Пока никто не знает, будет ли реванш с Головкиным в мае или в сентябре - Альварес

Мексиканец высказался о повторном бое с GGG.
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Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) высказался по поводу реванша с казахстанским чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).
По словам "Канело", пока нельзя точно утверждать, что этот бой состоится.
"Послушайте, сейчас я хочу отдохнуть. Чего бы не хотели фанаты, о чем бы не просили люди, мы это сделаем. Вы знаете, что таков мой стиль. Пока никто не знает, будет ли реванш в мае или в сентябре. Одно точно - это моя эра, эра "Канело", - цитирует Альвареса Bleacherreport.com.
Напомним, первый бой Головкин - Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована спорная ничья. Этот результат позволил Головкину защитить титулы, но прервал его победную серию. Недавно Golden Boy объявила, что "Канело" проведет следующий бой 5 мая.