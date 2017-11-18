Сейчас я хочу отдохнуть. Пока никто не знает, будет ли реванш с Головкиным в мае или в сентябре - Альварес

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
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Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
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Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
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Петрокуб Зимбру 17:00
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Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Сейчас я хочу отдохнуть. Пока никто не знает, будет ли реванш с Головкиным в мае или в сентябре - Альварес

Мексиканец высказался о повторном бое с GGG.

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21 Комментарий
Фото BoxingScene©
Фото BoxingScene©

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО) высказался по поводу реванша с казахстанским чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО).

По словам "Канело", пока нельзя точно утверждать, что этот бой состоится.

"Послушайте, сейчас я хочу отдохнуть. Чего бы не хотели фанаты, о чем бы не просили люди, мы это сделаем. Вы знаете, что таков мой стиль. Пока никто не знает, будет ли реванш в мае или в сентябре. Одно точно - это моя эра, эра "Канело", - цитирует Альвареса Bleacherreport.com.

Напомним, первый бой Головкин - Альварес состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. Соперники отбоксировали 12 раундов, по итогам которых была зафиксирована спорная ничья. Этот результат позволил Головкину защитить титулы, но прервал его победную серию. Недавно Golden Boy объявила, что "Канело" проведет следующий бой 5 мая. 

Кто лучшие спортсмен и спортсменка Казахстана в 2017 году?

  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Ernat Вчера 12:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Эра судейских сынов, бегунов и продажных судей!!!
Ответить 9
 
Steppenwolf !!! Вчера 19:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 8499
Ernat, !!!! ГГГ-УЛЛЛЫЫЫЫ!!!!!
Ответить 3
 
Ernat Сегодня 12:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Steppenwolf !!!, так и есть
Но не будем горевать Гена им там всем покажет!!!
Ответить 0
 
Ерик Махамбетов Вчера 12:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
Айттыма дедімгой
Ответить 3
 
serikjan79 Atash Вчера 15:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1007
айттым, болды.
Ответить 1
 
Куандык Ахметжанов Вчера 12:38
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 659
Козлина рыжая ,но что поделать он самый высокодоходный боксер и Гене придется соглашатся на его условия чтобы максимально зароботать в боксе и обеспечить свою семью на безбедное будушее, ни с кем другим он не зароботает больше,но хотелось бы чтобы он уронил рыжего жестко и тогда планка популярности опустится , а Гена станет самым высокооплачиваемым боксером современности
Ответить 4
 
WBOKING Вчера 22:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1707
Куандык Ахметжанов, если он рыжего не уронил в первом Боб то вряд ли уронит во втором, вывод один: гена неоспоримый мешкобой
Ответить 0
 
айдос Вчера 13:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 186
Әлі екі жылға дейін созатын түрі бар мынаның.
Ответить 4
 
KAIRAT Вчера 14:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7077
енди асыкпайды канело, генадан бир жылга жететин соккыны алып,
Ответить 4
 
WBOKING Вчера 22:20
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1707
KAIRAT , бамабардия киргуду
Ответить -1
 
Timur Sultanov Вчера 16:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
Куандык. никто никого ронять не будет на ринге. Переговоры будут тяжелые и на жестких условиях Оскара.
Ответить 4
 
Каппас Жакупов Вчера 17:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2547
Спрыгнул щенок рыжий!
Ответить 3
 
Zico Zico Вчера 17:28
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Timur Sultanov
Куандык. никто никого ронять не будет на ринге. Переговоры будут тяжелые и на жестких условиях Оскара.
- Вот из-за этого он и уверенно говорит, что настал эра "Канело".
А как мне хочется, чтобы Гена опустил его на землю.
Лично я пошел бы по своему пути и на условиях команды ОДЛХ не дрался бы, потому-что они почувствовали вкус к деньгам и они никуда не денутся. И чем дольше они будут протягивать, тем жестче требования у команды ГГГ должно быть. Условия должны быть минимум равные, это и гонорар, и место проведения, и вес, и взвешивания максимально приближенные ко времени боя, и судьи и все остальные подводно-закулисные вопросы. Ну слишком хитрая у них команда.
Ответить 3
 
Жасулан Токсанбаев Вчера 17:41
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
Год ждать ггг 37 будеть.канело этого и ждет
Ответить 3
 
Абзал Жаганов Вчера 18:29
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Генага Канеломен бокстасудын кажети жок сиякты. Сондерспен тусип сонгы титулды тартып алып, жай гана оз дивизионында еки уш бой оикизип, жогары салмакка кошу керек кой. Алварес Генамен жасаган акшаны баска ешкиммен жасай алмайды.
Ответить 2
 
Иван Сидоров Вчера 18:36
Статус: Профи
Рейтинг: 408
Да пошел он на !! Гена забирай последний пояс!!!!!!!
Ответить 4
 
Дулат Даулеткелдин Вчера 19:23
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Пускай отдахнёт до мая или сентября,после Гены он же в больнице будет отдыхать!)
Ответить 3
 
Жумабай Санкубаев Вчера 20:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2011
Как бы не хотели,Рыжий продолжает диктовать условия ! Если случится встреча, Гена понял ,что надо делать с этой Рыжей ....!
Ответить 2
 
Кенжебай Сегодня 00:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1144
Да что то и Геной не понятно,хочет он победить Рыжего или нет.но если бой состоится Головкину будет тяжело,или победа или первая поражение!
Ответить 0
 
Vito Corleone Сегодня 01:23
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Зачем Канело себе цену набивает? Или до сих пор живет в иллюзиях после боя с Мейвезером? Ни поясов, ни титулов ни хрена нет, кому он нужен такой? Пусть идет и дерется со своей бабушкой.
А Гене нужен четвертый пояс и на покои. И так уже всем доказал что он Король.
Ответить 0
 
True Gim Сегодня 09:13
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Opa
Ответить 0
 