Понятно, что больше всех начудила Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла? Головкин влегкую выиграл бой у "Канело" - Боб Арум

Ни один из этих двух рефери не отдал победу казахстанскому боксеру.
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Боб Арум. Фото с сайта Tha Boxing Voice
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказал свое недовольство по поводу судейства в поединке между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Головкин влегкую выиграл бой. Я насчитал восемь-четыре по раундам. Думал, здесь и спорить не о чем.
Понятно, что больше всех начудила с судейством Аделаида Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла в седьмом раунде? Как он отдал его "Канело", если Головкин практически избивал Альвареса? Что это было?" - сказал Арум в беседе с ESPN.
Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110, а Трелла насчитал ничью 114-114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.
Ранее Арум заявил, что никогда не считал Берд компетентным судьей и неоднократно просил отстранить ее от судейства ответственных поединков. Также глава Top Rank назвал виновника скандала из-за судейских записок боя Головкин - Альварес.
При этом Арум не первый, кто обратил внимание на странное судейство Треллы. Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес также заметил, что этот судья отдал седьмой раунд "Канело", когда те же Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.
Не остался в стороне и тренер Головкина. Абель Санчес потроллил Берд.
"Головкин влегкую выиграл бой. Я насчитал восемь-четыре по раундам. Думал, здесь и спорить не о чем.
Понятно, что больше всех начудила с судейством Аделаида Берд. Но куда, черт возьми, смотрел Трелла в седьмом раунде? Как он отдал его "Канело", если Головкин практически избивал Альвареса? Что это было?" - сказал Арум в беседе с ESPN.
Напомним, Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110, а Трелла насчитал ничью 114-114, чем вызвали бурю негодования среди экспертов. В итоге бой завершился вничью, так как третий судья Дэйв Моретти поставил 115-113 в пользу Головкина.
Ранее Арум заявил, что никогда не считал Берд компетентным судьей и неоднократно просил отстранить ее от судейства ответственных поединков. Также глава Top Rank назвал виновника скандала из-за судейских записок боя Головкин - Альварес.
При этом Арум не первый, кто обратил внимание на странное судейство Треллы. Журналист Los Angeles Times Анхель Родригес также заметил, что этот судья отдал седьмой раунд "Канело", когда те же Берд и Моретти засчитали его в пользу Головкина.
Не остался в стороне и тренер Головкина. Абель Санчес потроллил Берд.