Абель Санчес потроллил отдавшую победу "Канело" в бою с Головкиным судью

Женщину уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам.
Сегодня 07:07
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Фото: Erik Verduzco/ Las Vegas Review-Journal
Известный тренер по боксу Абель Санчес, являющийся наставником чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), потроллил судью, которая отдала победу мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (49-1-2, 34 КО) в поединке казахстанцем.
Напомним, Аделайда Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110. В итоге поединок завершился вничью, тогда как второй судья отдал победу Головкину - 115-113, а третий выставил ничью 114-114.
Эксперт ESPN Дэн Рафаэль напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу, 23 сентября, на что Санчес сказал : "Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября".
Отметим, что Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам. Кроме того, ее не допустили к работе на турнире UFC.
Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание и на рефери Дона Треллу (114-114), который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам чистых и точных ударов, то казахстанец вчистую выиграл седьмой отрезок.
Напомним, Аделайда Берд отдала Альваресу победу со счетом 118-110. В итоге поединок завершился вничью, тогда как второй судья отдал победу Головкину - 115-113, а третий выставил ничью 114-114.
Эксперт ESPN Дэн Рафаэль напомнил, что телеканал HBO покажет бой в повторе в эту субботу, 23 сентября, на что Санчес сказал : "Что ж, теперь у мисс Берд будет шанс увидеть бой, который она пропустила 16 сентября".
Отметим, что Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в NSAC для обоснования счета по раундам. Кроме того, ее не допустили к работе на турнире UFC.
Между тем журналист Los Angeles Times Анхель Родригес призвал обратить внимание и на рефери Дона Треллу (114-114), который отдал седьмой раунд "Канело". Это при том, что Моретти и даже Берд засчитали этот раунд в пользу Головкина. А если верить подсчетам чистых и точных ударов, то казахстанец вчистую выиграл седьмой отрезок.