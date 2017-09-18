Отдавшая победу "Канело" в бою с Головкиным судья отстранена от работы на турнире UFC

Президент UFC критиковал Атлетическую комиссию Невады за прошедший поединок.
Вчера 23:01
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Коллаж 15min.lt
Атлетическая комиссия Невады (NSAC) приняла решение отказаться от услуг судьи Аделейд Берд на турнире UFC 216 после ее работы на бое между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
В прошедшем поединке Берд оказалась в центре скандала. Она поставила счет 118-110 в пользу Альвареса, что вызвало негодование у фанатов, специалистов и даже у промоутеров обоих боксеров.
Ранее NSAC сообщала, что Берд отчитается по каждому раунду и больше не получит назначения на большие бои. Подробнее о судье, которая уже не в первый раз вызывает нарекания своими оценками, можно прочитать здесь.
"Срочно. Судья Аделейд Берд снята с UFC 216 в Вегасе. NSAC говорит, что ей нужно время, чтобы прийти в себя", - сообщил журналист канала CBS Крис Маатвэй.
Турнир UFC 216 пройдет 7 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На нем выступят такие известные бойцы, как Тони Фергюссон, Демитриус Джонсон, Фабрисио Вердум, Пейдж ВанЗант и другие.
Отметим, что после боя Головкин - Альварес, который также прошел на T-Mobile, президент UFC Дана Уайт раскритиковал NSAC.
"NSAC, это было отвратительно", - написал Уайт в твиттере сразу после объявления решения о ничьей.
В прошедшем поединке Берд оказалась в центре скандала. Она поставила счет 118-110 в пользу Альвареса, что вызвало негодование у фанатов, специалистов и даже у промоутеров обоих боксеров.
Ранее NSAC сообщала, что Берд отчитается по каждому раунду и больше не получит назначения на большие бои. Подробнее о судье, которая уже не в первый раз вызывает нарекания своими оценками, можно прочитать здесь.
"Срочно. Судья Аделейд Берд снята с UFC 216 в Вегасе. NSAC говорит, что ей нужно время, чтобы прийти в себя", - сообщил журналист канала CBS Крис Маатвэй.
Breaking!! Judge Adalaide Byrd has been taken off UFC 216 fight card in Vegas. NSAC says she needs time away to regroup. @8NewsNow— Chris Maathuis (@sports8) 18 сентября 2017 г.
Турнир UFC 216 пройдет 7 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. На нем выступят такие известные бойцы, как Тони Фергюссон, Демитриус Джонсон, Фабрисио Вердум, Пейдж ВанЗант и другие.
Отметим, что после боя Головкин - Альварес, который также прошел на T-Mobile, президент UFC Дана Уайт раскритиковал NSAC.
"NSAC, это было отвратительно", - написал Уайт в твиттере сразу после объявления решения о ничьей.
NSAC That is DISGUSTING!!!!!!!!!— Dana White (@danawhite) 17 сентября 2017 г.