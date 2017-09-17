Том Леффлер огласил список мест для проведения реванша Головкина и Альвареса

По его словам, первый бой оставил неприятное послевкусие.
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Фото: Las Vegas Review-Journal
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО), в беседе со Sky Sports огласил список мест, где может состояться реванш казахстанского боксера с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Геннадий хочет провести бой до мая, но если они утвердят реванш, то мы посмотрим, будет ли в этом смысл. Мы не можем поставить карьеру Головкину на паузу, но реванш является приоритетом.
Геннадий хочет реванша, потому что первый бой оставил неприятное послевкусие. "Канело" сказал, что не будет боксировать до мая, но нужно посмотреть, захочет ли он проводить второй бой.
Нас не смутит, если реванш снова пройдет в Неваде, но мы были бы уже более избирательны в вопросе судей. Система подсчета Берд не подходит стилю Головкина, и это дает нам аргумент, чтобы ее не назначать. Я не могу во всем винить Вегас.
Если будет реванш, то Даллас должен быть на вершине списка. Madison Square Garden также делал нам предложение провести у них еще первый поединок, который мог собрать рекордную аудиторию для Нью-Йорка. Увидев потрясающую атмосферу стадиона "Уэмбли" в бою Кличко - Джошуа, я всегда был сторонником идеи отправиться на AT&T Stadium в Далласе, где мы могли бы продать 100 тысяч билетов", - сказал Леффлер.
Ранее промоутер говорил, что Головкин вернется на ринг в декабре, а реванш с "Канело" может состояться в мае следующего года.
Бой Головкина и Альвареса прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Соперники не смогли выявить победителя, отбоксировав вничью. Со статистикой точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам можно ознакомиться здесь.
После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года. Между тем Леффлер и его коллега из Golden Boy Promotions Эрик Гомес "объявили" о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.
"Геннадий хочет провести бой до мая, но если они утвердят реванш, то мы посмотрим, будет ли в этом смысл. Мы не можем поставить карьеру Головкину на паузу, но реванш является приоритетом.
Геннадий хочет реванша, потому что первый бой оставил неприятное послевкусие. "Канело" сказал, что не будет боксировать до мая, но нужно посмотреть, захочет ли он проводить второй бой.
Нас не смутит, если реванш снова пройдет в Неваде, но мы были бы уже более избирательны в вопросе судей. Система подсчета Берд не подходит стилю Головкина, и это дает нам аргумент, чтобы ее не назначать. Я не могу во всем винить Вегас.
Если будет реванш, то Даллас должен быть на вершине списка. Madison Square Garden также делал нам предложение провести у них еще первый поединок, который мог собрать рекордную аудиторию для Нью-Йорка. Увидев потрясающую атмосферу стадиона "Уэмбли" в бою Кличко - Джошуа, я всегда был сторонником идеи отправиться на AT&T Stadium в Далласе, где мы могли бы продать 100 тысяч билетов", - сказал Леффлер.
Ранее промоутер говорил, что Головкин вернется на ринг в декабре, а реванш с "Канело" может состояться в мае следующего года.
Бой Головкина и Альвареса прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena. Соперники не смогли выявить победителя, отбоксировав вничью. Со статистикой точных и чистых ударов Головкина и Альвареса по раундам можно ознакомиться здесь.
После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года. Между тем Леффлер и его коллега из Golden Boy Promotions Эрик Гомес "объявили" о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.