Промоутеры Головкина и Альвареса "объявили" о начале переговоров о реванше

Ожидается, что второй поединок боксеров состоится в мае 2018 года.
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Альварес и Головкин после боя. Фото: Getty Images
Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Том Леффлер заявил о готовности начать переговоры со своим коллегой Эриком Гомесом из Golden Boy Promotions, представляющим интересы мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), по поводу организации их реванша.
"Я еще не говорил с командой "Канело" вне подиума пресс-конференции. Так что мы с Эриком Гомесом сядем и поговорим. Я планирую связаться с ним сегодня и мы посмотрим, в каком направлении они хотят пойти.
Я знаю, что Мигель Котто, который также сотрудничает с Golden Boy, говорил о том, что хотел бы встретиться с победителем боя Головкин - Канело. Геннадий все еще чемпион, имеющий титулы, и все считают его победителем. Так что посмотрим, что они захотят сделать. Естественно, реванш с Альваресом получился бы еще более значимым из-за противоречий в первом поединке", - сказал Леффлер в беседе с Boxingscene.com.
В свою очередь, Гомес в интервью Latimes.com также подтвердил, что переговоры о реванше между "Канело" и Головкиным начнутся на этой неделе: "Бой был настолько хорош, что он, как мы считаем, заслуживает реванша. Мы сядем за стол переговоров с Томом на этой неделе, чтобы обсудить матч-реванш. Все, кто участвовал в битве - считали ли вы, что выиграл "Канело" или Геннадий - видели, что бой был близким и захватывающим. Поэтому он заслуживает реванша".
Напомним, бой Головкина и Альварес прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал немало споров в боксерском обществе. Целую бурю эмоций у специалистов и простых фанатов бокса вызвали оценки Аделаиды Берд, отдавшей победу мексиканцу со счетом 188-110, тогда как второй рефери выставил 115-113 в пользу Головкина, а третий - 114-114.
Ожидается, что реванш состоится в мае следующего. При этом Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как "Канело" решил взять перерыв до весны следующего года.
"Я еще не говорил с командой "Канело" вне подиума пресс-конференции. Так что мы с Эриком Гомесом сядем и поговорим. Я планирую связаться с ним сегодня и мы посмотрим, в каком направлении они хотят пойти.
Я знаю, что Мигель Котто, который также сотрудничает с Golden Boy, говорил о том, что хотел бы встретиться с победителем боя Головкин - Канело. Геннадий все еще чемпион, имеющий титулы, и все считают его победителем. Так что посмотрим, что они захотят сделать. Естественно, реванш с Альваресом получился бы еще более значимым из-за противоречий в первом поединке", - сказал Леффлер в беседе с Boxingscene.com.
В свою очередь, Гомес в интервью Latimes.com также подтвердил, что переговоры о реванше между "Канело" и Головкиным начнутся на этой неделе: "Бой был настолько хорош, что он, как мы считаем, заслуживает реванша. Мы сядем за стол переговоров с Томом на этой неделе, чтобы обсудить матч-реванш. Все, кто участвовал в битве - считали ли вы, что выиграл "Канело" или Геннадий - видели, что бой был близким и захватывающим. Поэтому он заслуживает реванша".
Напомним, бой Головкина и Альварес прошел утром 17 сентября в Лас-Вегасе и завершился вничью, чем вызвал немало споров в боксерском обществе. Целую бурю эмоций у специалистов и простых фанатов бокса вызвали оценки Аделаиды Берд, отдавшей победу мексиканцу со счетом 188-110, тогда как второй рефери выставил 115-113 в пользу Головкина, а третий - 114-114.
Ожидается, что реванш состоится в мае следующего. При этом Головкин планирует вернуться на ринг в декабре, тогда как "Канело" решил взять перерыв до весны следующего года.