Редактор The Ring назвал подходящие места для реванша между Головкиным и "Канело"

Их первый бой установил рекорд посещаемости на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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Фото: Bleacher Report
Известный обозреватель бокса и редактор авторитетного журнала The Ring Дуглас Фишер назвал подходящие места для проведения реванша между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весеказахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО).
"Я воистину буду бить в барабаны за то, чтобы второй бой Головкина и "Канело" проходил в Нью-Йорке (если не в Madison Square Garden, то на Yankee Stadium) или AT&T Stadium в Далласе, штат Техас", - написал журналист в своей рубрике на сайте The Ring.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
Между тем промоутеры Головкина и Альвареса "объявили" о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.
"Я воистину буду бить в барабаны за то, чтобы второй бой Головкина и "Канело" проходил в Нью-Йорке (если не в Madison Square Garden, то на Yankee Stadium) или AT&T Stadium в Далласе, штат Техас", - написал журналист в своей рубрике на сайте The Ring.
Бой Головкина и Альвареса, прошедший утром 17 сентября в Лас-Вегасе и установивший рекорд посещаемости на T-Mobile Arena, завершился вничью. После поединка оба боксера заявили о готовности провести реванш, который, как ожидается, состоится в мае 2018 года.
Между тем промоутеры Головкина и Альвареса "объявили" о начале переговоров по реваншу. По их словам, они намерены сесть за стол переговоров уже на этой неделе.