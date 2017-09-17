Скандальный исход боя Головкин - Альварес вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок

По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья.
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Скандальный исход поединка между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весеказахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) вынудил букмекеров Лас-Вегаса вернуть часть ставок, сделанных на этот бой. Об этом сообщает Allboxing.ru.
Согласно сообщениям очевидцев, сразу после объявления судейского вердикта в офисы букмекеров выстроились очереди игроков, требовавших возврата ставок. В этой ситуации многие букмекеры приняли решение о возврате ставок, сделанных на победителя боя. Ставки, сделанные на определенный исход поединка, не возвращались, поскольку среди возможных вариантов была ничья.
Как сообщает ESPN, общая сумма ставок на данный бой в букмекерских конторах Лас-Вегаса составила около 20-30 миллионов долларов. Самая крупная из известных ставок - 500 тысяч долларов - была сделана на Головкина "известным завсегдатаем казино MGM". Эта ставка также была возвращена игроку, однако возврат был произведен не наличными, а фишками казино.
Напомним, бой между Головкиным и Альваресом состоялся утром 17 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. По итогам 12 раундов была зафиксирована ничья. Наибольший резонанс вызвали оценки Аделаиды Берд, которая выставила 118-110 в пользу мексиканца, тогда второй судья отдал победу Головкину со счетом 115-113, а третий насчитал ничью 114-114.
При этом Берд уже отстранили от судейства, а также вызвали в Спортивную комиссию штата Невада (NSAC) для обоснования своих оценок.