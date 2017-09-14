Головкин сейчас если не самый, то один из самых сильных спортсменов в мире - чемпион СССР по боксу

По его словам, GGG очень популярен, и бой с "Канело" был пиковым для него.
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Бывший боксер-профессионал, а в настоящее время промоутер и комментатор Андрей Шкаликов заявил о том, что результат боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом сделан искусственно, одной из причин ажиотажа вокруг поединка является финансовая выгода от проведения реванша, сообщает агентство "Р-Спорт".
"Сейчас много разговоров вокруг этого боя, но мое мнение, что весь этот ажиотаж был раздут специально. Сделали такое судейское решение, чтобы был реванш, а за ним, естественно, стоят большие деньги. Кроме того, Альварес - очень сильный боец, он очень популярен в США, Мексике и во всем мире, и он не мог проиграть. В данном случае можно сказать, что это не спорт, а бизнес. Результат сделан искусственно, я считаю. Не боксерами, а только судьями", - сказал Шкаликов.
"Боксеры дрались как всегда - на полную, делали все, что могли. У каждого был свой план на этот бой, но его рисунок показал, что Головкин был несколько сильнее. Если брать стопроцентное соотношение, то лишь 30 процентов боя было за Альваресом, остальные - за Головкиным. На его стороне были и потенциал, и рисунок боя, и мощь, и сила удара, и все остальное", - подчеркнул эксперт.
По мнению Шкаликова, "ничейный исход несправедлив". "Головкин был интереснее и активнее на протяжении почти всего поединка - по крайней мере, раунда два. До девятого он вел, а последние раунды были точно за ним. На мой взгляд, Головкин сейчас если не самый, то один из самых сильных спортсменов в мире - независимо от весовой категории. Он очень популярен, и этот бой с Альваресом был пиковым для него. Думаю, он еще годик-два побоксирует и спокойно уйдет на пенсию", - полагает собеседник агентства.
Стоит отметить, что Шкаликов является мастер спорта СССР (1986), чемпионом Европы (1997, 2000), СССР (1991), России (1992, 1996, 2000), СНГ и славянских стран (2002-2003) среди профессионалов в весе до 76,2 килограмма.
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса, защитив свои титулы. Ничейный результат породил множество споров. А Головкин на пресс-конференции после боя назвал судейство ужасным.