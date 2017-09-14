Ничья? Дополнительное время и пенальти, пожалуйста - Гари Линекер о бое Головкин - "Канело"

Такого результата мало кто ожидал.
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Британский футбольный эксперт Гари Линекер пошутил после боя между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает "Спорт-Экспресс".
"Ничья? Дополнительное время и пенальти, пожалуйста", - написал Линекер в своем Твиттере.
"За такое надо сажать". Реакция соцсетей на оценки судьи 118-110 в пользу "Канело" в бою с Головкиным
Напомним, что Головкин и "Канело" Альварес завершили бой вничью. Поединок, который состоялся на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, включил в себя все 12 раундов. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118-110, другой - казахстанцу со счетом 115-113, третий выставил ничейные оценки - 114-114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Таким образом, Головкин прервал серию из 37 побед подряд и впервые в карьере завершил бой ничьей, однако казахстанец все равно стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. На счету "Канело" теперь две ничьи при 49 победах и одном поражении.
A draw. Extra-time. Penalties please.— Gary Lineker (@GaryLineker) 17 сентября 2017 г.