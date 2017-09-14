"Канело" намерен воспользоваться опцией о бое-реванше с Головкиным - Де ла Хойя

Промоутер заявил, что также не понимает счета 118:110 в пользу "Канело".
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Промоутер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что его подопечный планирует воспользоваться прописанной в контракте на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным опцией о повторном поединке, сообщает агентство "Р-Спорт".
"Да, у нас есть опция о повторном бое, мы намерены активировать ее", - сказал Де Ла Хойя, которого цитирует журналист fightnews.com Мигель Анхель Маравилья в твиттере.
Судейство - ужасное, это плохо для бокса. Я видел статистику в компьютере - Головкин
Как отмечает Sports Illustrared, бой-реванш может состояться в следующем году.
Промоутер Сауля Альвареса, заявил, что также не понимает, как один из судей поединка мог зафиксировать счет 118:110 в пользу "Канело".
"Это был классный вечер бокса и классный бой. Это напомнило мне мои поединки. Это то, что нравится фанатам. Сейчас многие говорят о том, что не понимают счета 118:110, я тоже этого не понимаю. Но вообще-то, Аделейд Берд - компетентный судья, она судила множество титульных поединков. Как бы то ни было, я могу понять счет 115:113 и 114:114. Лично я увидел победу "Канело" в семи раундах. Но суть в том, что у нас получился один из лучших боев, которые мы видели в последние годы. Геннадий и Сауль - великолепные чемпионы", - приводит слова Де Ла Хойи "Чемпионат.com".
Напомним, что бой за титулы WBA (Super), IBF, WBC и IBO в среднем весе между Головкиным и Альваресом прошел в Лас-Вегасе и завершился вничью. Счет судейских записок - 118:110 в пользу Альвареса, 115:113 в пользу Головкина, 114:114. Видео полного боя Головкин - "Канело" Альварес
Казахстанец по итогам боя сохранил титулы и стал на шаг ближе к рекорду Бернарда Хопкинса. Головкин не знает поражений на профессиональном ринге: 35-летний боксер одержал 37 побед (33 - нокаутом), ничья в бою с Альваресом стала первой в его карьере. На счету 27-летнего мексиканца 49 побед (34 - нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.