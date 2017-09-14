Бой Головкин - "Канело". Онлайн Vesti.kz

Все, что окружает главный поединок среднего веса - в нашем онлайне.
Сегодня 20:30
Фото Getty Images
Утром 16 сентября казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет главный поединок в карьере. В его 38-м бою в профессионалах соперником станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес.
За несколько часов до начала вечера бокса в Лас-Вегасе Vesti.kz запускают онлайн, в котором будут следить за всеми событиями. Присоединяйтесь и не забывайте нажимать F5 - материал постоянно обновляется.
21:36. Весь Казахстан ждет этого! Ну а проверить свою интуицию и угадать точный исход боя можно в нашем конкурсе прогнозов - на кону миллион тенге!
21:29. За сутки до боя проходило взвешивание. И Головкин, и "Канело" показали на весах 160 фунтов, то есть в лимит уложились до последнего грамма. Как это было - смотрим на видео.
Фото и видео со взвешивания
21:08. Не лучшие новости для российских фанатов. Бой не будет показан в их стране. Причина - пиратство.
20.45. Вы удивитесь, но у "Канело" есть фанаты и в Казахстане. Люди, которые завтра будет болеть не за Головкина, здесь объясняют свой выбор и просят их не осуждать.
20:30. Вечер бокса начнется 17 сентября в 6:00 утра, а главный бой запланирован на 8:50. Трансляция будет доступна здесь.
За всеми новостями о бое также удобно следить на странице тренда "Головкин - Альварес". Там же можно прочитать и архивные материалы.
За несколько часов до начала вечера бокса в Лас-Вегасе Vesti.kz запускают онлайн, в котором будут следить за всеми событиями. Присоединяйтесь и не забывайте нажимать F5 - материал постоянно обновляется.
21:36. Весь Казахстан ждет этого! Ну а проверить свою интуицию и угадать точный исход боя можно в нашем конкурсе прогнозов - на кону миллион тенге!
21:29. За сутки до боя проходило взвешивание. И Головкин, и "Канело" показали на весах 160 фунтов, то есть в лимит уложились до последнего грамма. Как это было - смотрим на видео.
Фото и видео со взвешивания
21:08. Не лучшие новости для российских фанатов. Бой не будет показан в их стране. Причина - пиратство.
20.45. Вы удивитесь, но у "Канело" есть фанаты и в Казахстане. Люди, которые завтра будет болеть не за Головкина, здесь объясняют свой выбор и просят их не осуждать.
20:30. Вечер бокса начнется 17 сентября в 6:00 утра, а главный бой запланирован на 8:50. Трансляция будет доступна здесь.
За всеми новостями о бое также удобно следить на странице тренда "Головкин - Альварес". Там же можно прочитать и архивные материалы.