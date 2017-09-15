Сондерс вынудили защищать титул WBO в окружении огромной рекламы боя Головкин - "Канело"

Оба титульных поединка среднего веса пройдут с разницей в несколько часов.
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Фото Reuters©
Бой чемпиона WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) с американцем Вилли Монро-младшим (21-2, 6 КО) оказался в тени поединка обладателя трех других титулов в этом дивизионе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Вечер бокса проходит в Лондоне. Во всех рекламных местах на ринге, на который выйдут Сондерс и Монро, красуется реклама боя Головкин - Альварес. Она "окуппировала" канаты и даже центр ринга.
Такая рекламная политика связана с тем, что бой Сондерс - Монро показывается в Великобритании бесплатно, а вот поединок Головкин - Альварес можно посмотреть после оплаты 16,95 фунтов (7641 тенге) за PPV-трансляцию на телеканале Box Nation. Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Сондерса и является организатором вечера бокса, еще один из владельцев Box Nation.
Выход Сондерса и Монро ожидается в ближайшие минуты. В прямом эфире вечер бокса из Лондона можно посмотреть здесь.
Отметим, что Головкин последние два года безуспешно пытался договориться о бое с Сондерсом. Казахстанец хотел объединить титулы в среднем весе. По словам Уоррена, если Сондерс и Головкин одержат победы над Монро и Альваресом соответственно, их поединок состоится уже в декабре этого года.
Через несколько часов после Сондерса и Монро начнется вечер бокса Головкин - Альварес в Лас-Вегасе. По времени Астаны бои андеркарта стартуют в 6:00, а главное событие назначено на 8:50. В прямом эфире посмотреть бой Головкин - Альварес можно здесь.
Вечер бокса проходит в Лондоне. Во всех рекламных местах на ринге, на который выйдут Сондерс и Монро, красуется реклама боя Головкин - Альварес. Она "окуппировала" канаты и даже центр ринга.
Такая рекламная политика связана с тем, что бой Сондерс - Монро показывается в Великобритании бесплатно, а вот поединок Головкин - Альварес можно посмотреть после оплаты 16,95 фунтов (7641 тенге) за PPV-трансляцию на телеканале Box Nation. Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы Сондерса и является организатором вечера бокса, еще один из владельцев Box Nation.
Выход Сондерса и Монро ожидается в ближайшие минуты. В прямом эфире вечер бокса из Лондона можно посмотреть здесь.
Отметим, что Головкин последние два года безуспешно пытался договориться о бое с Сондерсом. Казахстанец хотел объединить титулы в среднем весе. По словам Уоррена, если Сондерс и Головкин одержат победы над Монро и Альваресом соответственно, их поединок состоится уже в декабре этого года.
Через несколько часов после Сондерса и Монро начнется вечер бокса Головкин - Альварес в Лас-Вегасе. По времени Астаны бои андеркарта стартуют в 6:00, а главное событие назначено на 8:50. В прямом эфире посмотреть бой Головкин - Альварес можно здесь.