Прямая трансляция боя за титул WBO в среднем весе Сондерс - Монро

Их поединок пройдет за несколько часов до боя Головкин - "Канело".
Сегодня 22:00
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В ночь с 16 на 17 сентября чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс проведет защиту титула в бою против американца Вилли Монро-младшего, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет в Лондоне. По времени Астаны бой Сондерс - Монро начнется ориентировочно в 2:30 ночи. Другие ссылки будут добавлены ближе к началу боя.
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Отметим, что бой Сондерс - Монро пройдет в одну дату с другим титульным поединком в среднем весе, в котором чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Из-за разницы часовых поясов бой GGG - "Канело" по времени Астаны начнется в 8:50, а в прямом эфире посмотреть его можно здесь.
Поединок пройдет в Лондоне. По времени Астаны бой Сондерс - Монро начнется ориентировочно в 2:30 ночи. Другие ссылки будут добавлены ближе к началу боя.
Ссылка №1 >>>
Отметим, что бой Сондерс - Монро пройдет в одну дату с другим титульным поединком в среднем весе, в котором чемпион WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. Из-за разницы часовых поясов бой GGG - "Канело" по времени Астаны начнется в 8:50, а в прямом эфире посмотреть его можно здесь.