Сондерс победил бывшего соперника Головкина и защитил титул WBO

Британец владеет титулом с декабря 2015 года.
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Билли Джо Сондерс. Фото Sky Sports
Британец Билли Джо Сондерс успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.
В главном бою вечера бокса в Лондоне Сондерс по итогам 12 раундов единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Поединок прошел без нокдаунов.
28-летней Сондерс сохранил статус небитого боксера - 25 побед (12 нокаутом) в 25 боях. Эта защита WBO стала для него второй. Титул Сондерс завоевал в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). Единственную до сегодняшнего дня защиту WBO он провел в декабре 2016 года, когда решением взял верх над россиянином Артуром Акавовым (17-2, 7 КО).
Для 30-летнего Монро это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 21 победа, из которых шесть нокаутом. Американец во второй раз в карьере получил шанс побороться за титул чемпиона мира. В апреле 2015 года Монро досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.
Отметим, что изначально Сондерс планировал защищать титул в бою с грузином Автандилом Хурцидзе (33-2-2, 29 КО). Стороны подписали контракт на поединок в июле и даже провели пресс-конференцию, но в июне Хурцидзе арестовали в США за связь с мафией из уроженцев СНГ.
В 8:50 по времени Астаны пройдет второй титульный поединок в среднем весе. Обладатель трех других поясов в этом дивизионе Головкин будет защищать титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО). Посмотреть бой можно здесь.
В главном бою вечера бокса в Лондоне Сондерс по итогам 12 раундов единогласным решением судей победил американца Вилли Монро-младшего. Поединок прошел без нокдаунов.
28-летней Сондерс сохранил статус небитого боксера - 25 побед (12 нокаутом) в 25 боях. Эта защита WBO стала для него второй. Титул Сондерс завоевал в декабре 2015 года, когда победил ирландца Энди Ли (35-3-1, 24 КО). Единственную до сегодняшнего дня защиту WBO он провел в декабре 2016 года, когда решением взял верх над россиянином Артуром Акавовым (17-2, 7 КО).
Для 30-летнего Монро это поражение стало третьим в карьере - также в его активе 21 победа, из которых шесть нокаутом. Американец во второй раз в карьере получил шанс побороться за титул чемпиона мира. В апреле 2015 года Монро досрочно проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), который на тот момент владел поясами WBC (Interim), WBA (Super) и IBO.
Отметим, что изначально Сондерс планировал защищать титул в бою с грузином Автандилом Хурцидзе (33-2-2, 29 КО). Стороны подписали контракт на поединок в июле и даже провели пресс-конференцию, но в июне Хурцидзе арестовали в США за связь с мафией из уроженцев СНГ.
В 8:50 по времени Астаны пройдет второй титульный поединок в среднем весе. Обладатель трех других поясов в этом дивизионе Головкин будет защищать титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-1, 34 КО). Посмотреть бой можно здесь.