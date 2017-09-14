"Канело" проиграл Мейвезеру, а второе поражение потерпит от нашего батыра - Канат Ислам

Прямая трансляция вечера бокса в Лас-Вегасе начнется в 06:00 по времени Астаны.
Сегодня 14:10
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Фото Турара Казангапова©
Известный казахстанский боксер Канат Ислам пожелал удачи своему соотечественнику Геннадию Головкину в предстоящем поединке с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в Лас-Вегасе.
"Гена - мой брат! Гордость страны! Гена - мировая звезда! Я желаю ему удачи в битве. На этот раз у него непростой соперник - "Канело", который побил немало опытных и талантливых боксеров. Но я знаю, что Гена - боец, который не остановится, пока не достигнет своей цели. Он это уже не раз доказывал. Тренер подберет правильную тактику, и Гена с первых минут захватит инициативу. "Канело" проиграл Мейвезеру, а второе поражение будет от нашего батыра. Народ верит. Надеется. Возвышай наш флаг, герой!" - написал Канат Ислам в своем Instagram.
Отметим, что прямую трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе, начиная с 06:00 по времени Астаны, можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50 (17 сентября).
"Гена - мой брат! Гордость страны! Гена - мировая звезда! Я желаю ему удачи в битве. На этот раз у него непростой соперник - "Канело", который побил немало опытных и талантливых боксеров. Но я знаю, что Гена - боец, который не остановится, пока не достигнет своей цели. Он это уже не раз доказывал. Тренер подберет правильную тактику, и Гена с первых минут захватит инициативу. "Канело" проиграл Мейвезеру, а второе поражение будет от нашего батыра. Народ верит. Надеется. Возвышай наш флаг, герой!" - написал Канат Ислам в своем Instagram.
Гена менің ағам! Гена елімнің мақтанышы! Гена əлемдік бокс жұлдызы! Жекпе-жегінде бауырыма сəттілік тілеймін. Бұл жолғы қарсылас оңай емес. Тəжірибелі де талантты боксшыларды ұтқан атақты Канело. Бірақ мен GGG өз мақсатына жетпей қоймайтын намысты боксшы екенін білемін. Оны талай дəлелдеді. Жаттықтырушысы осы жолы да дұрыс тактика қойып, алғашқы раундта-ақ тізгінді Гена өз қолына алатынына күмəнім жоқ. Мейвезерден ұтылған Канелоның екінші жеңілісі біздің батырдан болады деп сенемін! Ел сенеді. Үміт артады. Көк туды желбірет, батыр!
Отметим, что прямую трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе, начиная с 06:00 по времени Астаны, можно посмотреть здесь. А главный бой Головкин - "Канело", который состоится на 20-тысячной арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе, запланирован на 08:50 (17 сентября).